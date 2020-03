GF VIP, violenta lite tra Fernanda e Antonella Elia: lei l’afferra per un braccio e…

Al GF Vip va in scena una violenta lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, che arrivano addirittura a farsi male. Ecco cosa è successo.

Al GF Vip abbiamo spesso assistito a liti e scenate tra Antonella Elia ed altri coinquilini: questa volta è toccato a Fernanda Lessa, che ha dato vita ad una scena di trash stratosferico insieme all’ex valletta de La ruota della fortuna. Ma per quale motivo le due hanno finito per litigare?

La feroce lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa

Andiamo con ordine. Antonella Elia ha cominciato a rinfacciare a Fernanda Lessa di aver preso dei biscotti senza permesso.

La showgirl brasiliana, dopo aver pronunciato un ironico “addirittura!” ha provato a passare oltre, senza riuscirci. Antonella, quindi, ha tentato di ostruirne il passaggio e poi, addirittura, l’ha afferrata per bloccarla.

Mentre Fernanda ha cominciato a scappare dicendo: “Ma che è?!”, però, la Elia ha ripreso a gridare un “Mi hai messo le mani addosso” che ha provocato una nuova reazione della Lessa, che ha cominciato a minacciarla con “Vieni, vieni, vieni!”

Il tutto mentre Antonio Zequila e Sossio Aruta (e poi Ciavarro e Denver) tentavano di separarle… Una scena strana, davvero, ma dalla quale Fernanda è uscita malconcia, mostrando un grosso livido sulle braccia.

Twitter commenta il litigio: “sbatterla fuori subito”

Il web, tuttavia, non poteva fare a meno di commentare l’accaduto, con battute e osservazioni di ogni tipo.

“Avranno sbagliato tutti e 4 per carità, ma la Elia ha una visione distorta delle cose ogni volta – ha scritto un telespettatore su Twitter – Dice che Fernanda l’ha spintonata due volte e che ha il polso rosso quando in realtà è lei ad aver spinto Fernanda per non farla passare, lasciandole pure un segno sul braccio”.

Un’altra persona, invece, mostra i segni che Antonella ha lasciato alla Lessa, invocando un: “va sbattuta fuori subito”.

E ancora, qualcun altro prende le parti della Elia: “Io vedo Antonella cercare di fermare Fernanda e vedo Fernanda reagire in malo modo in più gridando ad Antonella ‘vieni vieni vieni’”.

Chiude la lista chi, forse sentendo la mancanza del campionato di calcio, prova a fare una ricostruzione con la moviola in campo: “La VAR dice Fernanda che cerca di passare, Antonella che l’afferra per un braccio per bloccarla e poi la ostruisce mettendole anche le mani sulle te..e, Fernanda che si divincola, Antonella che l’afferra e la lite che degenera”.

Insomma, quella tra Fernanda Lessa e Antonella Elia è stata una lite memorabile. Le due sono entrambe in nomination: una di loro verrà eliminata? O saranno buttate fuori entrambe?

Io vedo Antonella cercare di fermare Fernanda e vedo Fernanda reagire in malo modo in più gridando ad Antonella "vieni vieni vieni" #gfvip

