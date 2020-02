Prima della diretta di ieri sera, Alfonso Signorini è eccezionalmente entrato nella casa del GF Vip per informare i concorrenti sul coronavirus. Accompagnato da un esperto, ha cercato di spiegare la situazione, tranquillizzandoli anche sulle condizioni di amici e familiari. Dopo la chiacchierata, però, tra i Vip è scoppiato il panico: le ragazze entrate in gioco da poco hanno infatti descritto uno scenario ben diverso da quello reale, che ha creato particolare ansia.

I reclusi di Cinecittà vengono convocati in salone qualche ore prima della diretta del venerdì sera. A sorpresa, arriva Signorini che annuncia di avere delle comunicazioni importanti.

“È doveroso informarvi su una cosa che sta succedendo fuori” esordisce il conduttore. Così i concorrenti del GF Vip vengono messi al corrente del coronavirus e dell’emergenza sanitaria che sta interessando anche il nostro Paese.

Insieme al conduttore, nella casa entra anche un esperto, pronto a rispondere alle domande dei ragazzi. Fabio Testi è più preoccupato degli altri: “Mio figlio è a Shanghai” esclama visibilmente scosso. Alfonso lo rassicura: “Sta bene, non preoccuparti”.

Dopo l’incontro inaspettato, i concorrenti del GF Vip discutono tra loro del coronavirus, chiedendo anche informazioni alle ragazze entrate da pochi giorni in gioco. Ma la situazione invece di chiarirsi, si complica ancor di più e le parole di Sara e Teresanna mandando nel panico il resto del gruppo.

La giovanissima modella, in particolare, descrive uno scenario apocalittico, riferendo che in Cina, da dove il virus è partito, ci sarebbe stato uno sterminio: “Il 2% dei cinesi morti” esclama. Un dato che inquieta Patrick: “Il 2% di morti su un miliardo è tantissimo, mio Dio”.

