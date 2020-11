Alba Parietti commenta le frasi infelici di Francesco Oppini: ‘Deve scusarsi’

Al GF Vip Francesco Oppini è a chiaro rischio squalifica dopo le sue frasi su Flavia Vento e Dayane Mello: interviene anche Alba Parietti.

Nuovo rischio squalifica al GF Vip, dove le parole di Francesco Oppini su Flavia Vento non sono certo passate inosservate: il figlio di Alba Parietti rischia ora la squalifica, tanto che anche la madre sta invocando le sue scuse. Ma cosa avrà mai detto di tanto grave? Sarà davvero escluso dal reality show di Mediaset?

Le parole schock di Francesco Oppini gli costeranno la squalifica?

Andiamo con ordine. Parlando con Tommaso Zorzi di Flavia Vento, Francesco Oppini si è lasciato andare a delle affermazioni poco felici, che potrebbero davvero costargli la squalifica.

“È una che rischi di ammazzare di botte – ha detto riferendosi alla showgirl – Se c’era qui dentro rischiavi… Quelle così credo che ad alcuni uomini facciano venir voglia di alzare le mani”.

Di fronte alle sue affermazioni e allo sguardo attonito di Tommaso, Francesco si è corretto dicendo “Ma non è da fare ovviamente”, anche se la frittata era ormai fatta… e non è nemmeno la prima volta! Già sabato scorso il 38-enne aveva detto di Dayane Mello: “A Verona quella la violentano, nel senso buono lo sto dicendo…”.

Alba Parietti interviene sulle parole del figlio al GF Vip

Parole che potrebbero costargli davvero caro, tanto che sulla questione è intervenuta a gamba tesa anche Alba Parietti, che ha parlato in maniera non certo accondiscendente delle affermazioni del figlio.

“Ragazzi tagliamo corto – ha scritto – se Francesco ha fatto realmente battute da bulletto da bar sport, sulle donne, (venute male) e ha offeso 2 signore per il gusto della battuta, non importa quale fosse il contesto o da dove sono scaturite, il momento, il tono ecc perché sono frasi infelicissime che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi su cui non si deve affatto scherzare. Mai! Deve chiedere scusa. Io non mi dissocio da lui, io mi incazzo moltissimo con Francesco, io lo vorrei menare”.

La Parietti non intende affatto giustificare le parole del figlio: “Non intendo difenderlo nemmeno un po’. Si deve solo sempre chiedere umilmente scusa se si offende la sensibilità e una categoria di persone. Violenza e botte non sono frasi appropriate a battute con gli amici, se si vuole fare gli spiritosi. Se no si è dei bulletti. Non aggiungo altro”.

Tutto assolutamente giusto e condivisibile, ma basteranno le scuse di Francesco Oppini ad evitargli la squalifica? Qualcosa bolle in pentola e nella serata del 2 novembre potrebbe scattare l’eliminazione (non troppo a sorpresa). Voi cosa ne pensate?

