GF Vip espulsione Zequila? Le terribili parole contro Patrick indignano il web

'Legahiamolo al palo', 'sfondagli il cranio': il web chiede l'epsulsione di Antonio Zuquila per le terribili parole contro Patrick al GF Vip

Antonio Zequila a rischio espulsione dal GF Vip. L’attore campano ha usato parole terribili contro Patrick in ben due occasioni. Frasi che stanno indignando i telespettatori che ora chiedono che venga squalificato, proprio come successo a Salvo Veneziano.

Zequila choc contro Patrick al GF Vip

Ai concorrenti di sesso maschile del GF Vip, sembra che Patrick non stia molto simpatico, non a caso l’ultimo highlander rimasto in gioco, è ancora una volta in nomination.

Ad avercela con lui, sarebbero soprattutto Michele Cucuzza e Antonio Zequila, che non risparmiano critiche e insulti all’ex gieffino. Ma nelle scorse ore, le parole utilizzate da Zequila nella casa del GF Vip non sono piaciute e hanno scatenato la bufera sui social dove in tanti ne chiedono ora l’espulsione.

L’altra mattina, ad esempio, parlando in cucina con uno dei tre super boni entrati lunedì sera, l’attore avrebbe detto: “Dagli un pugno in testa a quel biondo lì e sfondagli il cranio”.

Patrick legato a un palo

Ben più gravi le parole pronunciate sul divano in presenza di Andrea Denver e Aristide Malnati. Parlando della forma fisica di Patrick, Zequila ha proposto di usarlo come bersaglio in un atroce tiro a segno. “Se non si mette a dieta… Sai che dobbiamo fare? Dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano” ha detto l’attore.

“Gli scagliamo i dardi” aggiunge l’egittologo tra una risatina e l’altra. “Sì, i dardi. Lo leghiamo e gli tiriamo le palle. Chi lo prende in fronte 100 punti, sui denti 50 punti, sui genitali 40… Prendiamo quelle palle (indica degli oggetti nella stanza, ndr) fanno male. E chi vince, vince un barattolo di marmellata”.

Un’immagine piuttosto violenta che però ha suscitato ilarità nei suoi interlocutori. Lo stesso non è accaduto tra i telespettatori che ritengono grave l’episodio e chiedono a gran voce l’espulsione di Zequila dal GF Vip.

D’altronde, quanto accaduto riporta alla memoria il caso di Salvo ed Elisa De Panicis: anche in quel caso si immaginava di usare violenza contro una persona tra le risate degli altri concorrenti presenti.

Saranno presi provvedimento o le esternazioni di Zequila contro Patrick saranno derubricate a iperbole come quelle di Barbara Alberti verso Pasquale Laricchia?