GF Vip, ‘era in boxer a gambe aperte e le due donne su di lui’: la scena che ha inorridito Katia Ricciarelli

Il bacio tra Nicola e Miriana non è passato inosservato, e Katia Ricciarelli si è espressa duramente a riguardo.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata in diretta del GF Vip. Si attende il confronto tra gli inquilini della Casa, soprattutto quello tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

Tra i due c’è stato un bacio: Dopo il no incassato da Soleil, Nicola ha cominciato a corteggiare Miriana. Il bacio non è passato inosservato, e Katia Ricciarelli si è espressa duramente a riguardo.



“Nominerò Miriana. Non sopporto le gatte morte, non mi piace come si comporta […] fa la santarellina e nega l’evidenza […] A casa ha un figlio questa […] che messaggi sta dando?” ha dichiarato Katia Ricciarelli agli altri concorrenti.

Katia si è espressa senza riserve anche sul comportamento di Nicola Pisu: “Non lo difenderò mai più […] Era sdraiato sul divano e da una parte aveva Clarissa, dall’altra Sophie: era in boxer a gambe aperte, brutto da vedere”

Foto: Ufficio Stampa Mediaset