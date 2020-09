Doveva entrare già lunedì, ma Elisabetta Gregoraci è stata momentaneamente "bloccata": cosa è successo lo spiega Dagospia

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è scandita, per forza di cose, da una serie di rituali dovuti all’emergenza sanitaria ancora in corso: la condizione base per far stare persone estranee vicine fra di loro, senza mascherine, è che siano stati isolati e sottoposti a tamponi, in modo da individuare subito un eventuale caso di Covid.

Gf Vip Elisabetta Gregoraci quando entrerà in Casa?

Nei giorni scorsi si era parlato di un caso di positività al Covid nel cast del Grande Fratello Vip: si trattava di un autore del programma, i cui contatti sono stati prontamente isolati. In seguito, Tommaso Zorzi si è subito ammalato, già durante il primo giorno in casa: febbre alta e tanta agitazione per lui e i conquilini, che lo hanno visto “sparire” per delle visite mediche. Al momento Zorzi è tornato a casa e si sta riprendendo.

L’ultimo “caso” riguarda Elisabetta Gregoraci: la showgirl doveva entrare in Casa già lunedì scorso, ma per motivi personali l’ingresso è stato rimandato. Il motivo è stato poi svelato da Dagospia: Elisabetta sta aspettando l’esito del terzo tampone al quale è stata sottoposta, che nel suo caso è ancora più delicato perchè ha avuto a che fare con l’ex marito, Flavio Briatore, ricoverato in agosto proprio causa Covid.

Se tutto andrà bene, come speriamo, Elisabetta entrerà in Casa venerdì insieme alla seconda carrellata di “vipponi”: Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda, Paolo Brosio, Stefania Orlando, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe e Francesco Oppini.

I nuovi arrivati troveranno un’agguerritissima contessa De Blanck che è decisamente la protagonista di questa nuova stagione!