Elisabetta Gregoraci ha rimandato il suo ingresso al GF Vip: sembra che la show girl non sia entrata ieri sera per motivi personali

Ieri sera l’attesa era tutta per lei, ma il pubblico è rimasto deluso e dovrà aspettare ancora qualche giorno per vederla entrare nella casa più spiata d’Italia. Tra i “vipponi” che hanno fatto ingresso al GF Vip nella prima puntata mancava infatti Elisabetta Gregoraci. Le voci su un possibile slittamento della sua partecipazione al reality erano giunte prima della messa in onda del programma e sono state confermate in diretta.

GF Vip, quando entra Elisabetta Gregoraci

Tra chi aspettava con impazienza di vedere Elisabetta varcare la fatidica porta rossa del GF Vip c’era anche Pupo. L’opinionista, infatti, ha chiesto più volte ad Alfonso Signorini informazioni sulla showgirl calabrese. Che non si è palesata nel corso della serata.

Poche ore prima dell’avvio del programma, Blogo aveva anticipato su un possibile rinvio del suo ingresso “per motivi personali”. L’ex di Flavio Briatore, dunque, dovrebbe entrare nella casa di Cinecittà venerdì 18 settembre nella seconda puntata insieme al resto del cast.

La delusione dei fan

I fan di Elisabetta Gregoraci sono rimasti molto delusi dal mancato ingresso della loro beniamina al Gf Vip. In tanti, infatti, non aspettavano altro che vederla attraversare la porta rossa e iniziare a seguire la sua nuova avventura televisiva. Che però è solo rimandata, almeno stando a quanto si vocifera.

Se i motivi personali di cui riferisce Blogo fossero seri, la showgirl avrebbe già annullato la sua partecipazione al reality show più longevo della Tv italiana. Lei per ora non ha commentato il rinvio, ma nelle IG Stories ha condiviso i post dei suoi fan. Non resta dunque che aspettare qualche giorno e se ne saprà certamente di più. Magari nel frattempo sarà anche passata la febbre a Tommaso Zorzi…