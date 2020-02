Attrazione pericolosa tra Denver e Adriana Volpe al GF Vip: i due sembrano essere sempre più vicini, nonostante siano entrambi impegnati

Dopo Paolo e Clizia, una nuova coppia potrebbe nascere al Grande Fratello Vip. In molti stanno notando un avvicinamento sempre più intenso tra Adriana Volpe e Denver al GF Vip: sono loro i nuovi piccioncini di Cinecittà?

GF Vip, Denver e Adriana Volpe sempre più vicini

È innegabile che tra Andrea Denver e Adriana Volpe ci sia particolare sintonia all’interno della casa del GF Vip. Un’intesa che non passa inosservata ai fan del reality show di Canale 5 e sono in tanti a sperare che tra i due nasca qualcosa.

LEGGI ANCHE: — Il marito di Adriana Volpe sbotta sui social e attacca Denver e la moglie: cosa scrive

Ma l’attesa rivelarsi vana visto che entrambi sono impegnati: lui fidanzato e lei sposata e madre di una splendida bimba.

Il pubblico nota gli sguardi languidi che si scambiano e le tenere accortezze che hanno l’uno nei confronti dell’altra. Un telespettatore, ad esempio, annota su Twitter che Denver è particolarmente gentile con Adriana. Il modello prende del gelato e chiede con galanteria se anche la Volpe ne vuole un po’. Lei rifiuta ma replica con altrettanta gentilezza: “È stato bello che ci hai pensato”.

Attrazione pericolosa

Anche durante la festa in maschera che il GF Vip ha organizzato per i concorrenti, Denver non si è mai staccato dalla Volpe. Quando il gruppo ha fatto il tradizionale trenino, lui era proprio dietro la conduttrice e ha ammiccato alle telecamere in segno di approvazione.

Si fa il trenino, Denver subito dietro ad Adriana ahahah#GFVIP pic.twitter.com/IK7XP43Lwc — RamaTrash (@RamaTrash8) February 25, 2020

E che dire del tentativo di approccio danzante in giardino? Parte una romantica melodia e Patrick, sornione, scherza: “Questa canzone l’ha richiesta Denver”. Nel frattempo il bell’Andrea si avvicinava ad Adriana a ritmo di musica. Insomma, i due si cercano e si stuzzicano: stanno solo giocando o c’è un’attrazione pericolosa?