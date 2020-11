GF Vip, contessa fa piangere Rosalinda e prende a schiaffi Enock: Tommaso Zorzi indignato

Al GF Vip la contessa de Blanck fa un nuovo exploit e riesce a far piangere Adua del Vesco e a prendere a schiaffi Enock. Ma cosa ci sarà mai dietro questi gesti?

Succede ancora una volta di tutto al GF Vip, dove la protagonista è ancora la contessa de Blanck che, in uno dei suoi soliti exploit, è riuscita a far piangere Adua del Vesco e a prendere a schiaffi Enock. Ma cosa ci sarà mai dietro questi gesti? Perché la contessa sia sarà comportata così?

Patrizia de Blanck fa piangere Adua del Vesco

Partiamo dal principio, ovvero dalle lacrime di Rosalinda. La contessa, in uno scatto d’ira, ha insultato pesantemente Adua, dandole anche della gallina. Stavolta, però, la ragazza è crollata scoppiando a piangere.

“Il Gf ci scherza e ci ride sulle cose – ha detto Rosalinda – ci sguazzano! Non è che pensano alle persone. Uno alla prima, poi alla seconda, ci sta male”.

In virtù del suo buon rapporto con la De Blanck, Enock Barwuah le ha chiesto di abbracciarla per tentare di riparare il danno. La contessa si è rifiutata, dicendo: “Io??? Come non mi conosci, Enock! Un abbraccio! Come no!”

GF Vip: la contessa prende a schiaffi Enock Barwuah

Anche Enock, però, è finito sotto i colpi – anzi gli schiaffi – della contessa. A raccontarlo è stata direttamente la De Blanck, che parlando con Stefania Orlando ha fatto una serie di affermazioni alquanto discutibili.

“È una cosa caratteriale, non posso farci niente – ha esordito la nobildonna – Se mi prendono i 5 minuti posso fare tutto, come quando mandai all’ospedale il mio defunto marito. Stasera mentre parlavo con Tommaso, Enock si è messo davanti con le braccia aperte. Io sto parlando. Gli ho dato due schiaffoni e una gomitata e si è spostato! Ad Adua ho detto che è una gallina, ma per me non è un insulto”.

Tommaso indignato dal gesto della contessa

Tommaso Zorzi, invece, è rimasto totalmente scioccato dal comportamento della Contessa, al punto da esprimere tutta la propria indignazione per il comportamento della De Blanck: “Oggi ha dato due sberle ad Enock, schiaffi pesanti, forti. Erano forti e lei era incavolata. Chiedete ad Enock. Non l’ha fatto per scherzare, erano due belle sberle. Ok che è anziana, ma nessuno l’ha obbligata. Certe volte esagera e trascende“.

Poi, parlando con Maria Teresa e Stefania, ha rivelato di voler proporre proprio la De Blanck per la prossima eliminazione: “Sai che volevo nominare la Contessa? Mi ha detto ‘sparati’, mi ha dato dello stro..o. Non ha mai cucinato, mai lavato un piatto. È sempre sdraiata. Non le puoi dire niente… però quando ha bisogno…”

