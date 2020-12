GF Vip, concorrente a rischio squalifica: Signorini sta valutando. Ecco di chi si tratta

Al GF Vip c’è una nuova concorrente a rischio squalifica per una bestemmia pronunciata in diretta: ecco di chi si tratta e cosa potrebbe succedere.

Di tanto in tanto al GF Vip viene fuori qualche scandalo o parola fuori posto che mette a rischio squalifica qualche concorrente. Manco a dirlo, è successo ancora una volta e – dopo Denis Dosio e Stefano Bettarini – il motivo sembra essere sempre lo stesso: una bestemmia. Ma chi l’ha pronunciata? E, soprattutto, saranno presi davvero provvedimenti?

GF Vip: Dayane Mello a rischio squalifica per una bestemmia

Mettiamo subito le carte in tavola. La concorrente del GF Vip a rischio squalifica è Dayane Mello che, a quanto pare, avrebbe pronunciato una frase blasfema, forse senza intenzione, al punto che le valutazioni a riguardo sono ancora in corso.

Il problema sta nel fatto che a denunciare la cosa è stato un video comparso sui social network, a dire il vero piuttosto confuso. Le parole di Dayane paiono essere davvero quelle di un’imprecazione e la voce sembra proprio la sua, però nel filmato le labbra della modella sono assolutamente chiuse.

La concorrente rischia la squalifica dal GF Vip? Ne parla Alfonso Signorni

Pertanto, il dubbio che quello spezzone diffuso in rete sia un fake è altissimo, tanto che in molti pensano ad una sovrapposizione dell’audio o comunque a un incidente. Di sicuro, per una cosa del genere, la concorrente del GF Vip rischia seriamente la squalifica.

Ad intervenire sulla questione è stato anche il conduttore del reality, Alfonso Signorini, che in un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha rivelato che gli autori stanno al momento valutando la situazione per scoprire se quella di Dayane Mello sia una bestemmia o se si tratti davvero di un falso, con tutte le analisi e le verifiche del caso…

Nel frattempo, il video continua a circolare in rete e ognuno si è fatto una sua opinione a riguardo. Voi l’avete visto? Come la pensate?

