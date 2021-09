GF Vip, ‘ci saranno seri provvedimenti’: cosa è successo nella notte dopo la litigata tra Antinolfi e Soleil

Nella puntata in diretta del GF VIP si è discusso della frequentazione tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi e nella notte sono volate parole grosse

Nella puntata in diretta del GF VIP si è discusso della frequentazione tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Durante la discussione, Soleil ha usato parole molto dure nei confronti di Gianmaria.

LEGGI ANCHE:– ‘Io lascio, me ne vado’, la decisione dopo la litigata nella notte tra Antinolfi e Soleil. Cosa è successo dopo la puntata del GF Vip

La questione sembrava chiusa lì, invece durante la notte è arrivato lo sfogo di Antinolfi:

“Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati […] Aveva detto che non aveva più problemi con me e che avremmo vissuto il Gf Vip da amici e dopo pochi minuti ti chiudi in confessionale a dire che sono uno stalker? Ci saranno seri provvedimenti per questo” ha dichiarato Gianmaria Antinolfi.

Nonostante la storia sia finita, tra i due sembra correre tutt’altro che buon sangue e la convivenza nella casa sembra complicarsi.