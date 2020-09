Non sono né Barbara Alberti Nè Patrizia De Blanck: ecco chi è il concorrente più anziano di tutte le edizioni del GF Vip.

Un cast variegato con concorrenti di età differente quello che Alfonso Signorini ha scelto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il più giovane, quest’anno, è l’infuencer Denis Dosio, mentre i più adulti sono la contessa Patrizia De Blanck e Fausto Leali. Ma chi è il concorrente più anziano di tutte le edizioni del GF Vip?

GF Vip, chi è il concorrente più anziano di tutte le edizioni

Nel presentare Patrizia De Blanck, ieri sera, il conduttore del GF Vip ha indugiato sulla sua età, affermando che fosse il concorrente più anziano di sempre.

#Signorini: ‘Patrizia De Blanck è la concorrente più anziana della storia del GF mondiale’.

Ha 75 anni.

Barbara Alberti, solo pochi mesi fa nel SUO #GfVip, ne ha 77. pic.twitter.com/nBhuAO8Mt8 — ApocaFede (@DrApocalypse) September 14, 2020

L’attento pubblico del reality show però non si è mostrato particolarmente convinto, ricordando che nella scorsa edizione, ad esempio, c’era anche la non giovanissima Barbara Alberti.

Ma quanti anni hanno? La contessa compirà 75 anni il prossimo 9 novembre, mentre la famosa scrittrice ha spento 77 candeline l’11 aprile scorso. Insomma, tra le due ci sono due anni di differenza e non è la De Blanck quella più anziana.

Signorini ha dimenticato Fabio Testi?

Ma non è neanche Barbara Alberti con i suoi 77 anni la concorrente più anziana della storia del GF Vip. Nella stessa edizione in cui ha partecipato la scrittrice, infatti, in casa c’era anche Fabio Testi, più grande di lei di qualche anno.

Il famoso attore, infatti, è nato nel 1941 e il due agosto scorso ha festeggiato il suo 79esimo compleanno.

In questa edizione, tra l’altro, c’è anche Fausto Leali che, sebbene si mantenga in gran forma, non è proprio un giovanotto. Il cantante dall’inconfondibile voce graffiante, ha infatti 75 anni, che compirà il prossimo 29 ottobre.