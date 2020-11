I concorrenti del GF Vip chiamati a fare televendite di prodotti improbabili, ma Tommaso Zorzi viene censurato: i fan insorgono sui social

Giornata movimentata e molto divertente ieri al GF Vip. Gli autori hanno chiesto ai concorrenti di dividersi in gruppi e di realizzare delle televendite di prodotti improbabili. L’idea è stata accolta con entusiasmo da tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia e Tommaso Zorzi ha dato davvero il meglio di sé, ideando ben due prodotti surreali da sponsorizzare. Peccato però che abbia subito una incomprensibile censura: pare che per gli autori, la parola uccello non si possa dire in tv! Una decisione che ha fatto insorgere i fan dell’influencer, che hanno mandato quel termine in tendenza su Twitter.

GF Vip, autori censurano Tommaso Zorzi ma i fan insorgono

In questa prova, Tommaso Zorzi si è davvero divertito e se non fosse stato censurato dal GF Vip, sarebbe stata tutto davvero perfetto. L’influencer ha scritto ben due delle televendite proposte dai concorrenti, che divisi in gruppi, si sono prodigati a sponsorizzare prodotti davvero improbabili, come chiesto dalla produzione.

Il primo oggetto pensato da Zorzi – che si è ripreso dopo una crisi emotiva – è stato l’arragatto, il profumo per aumentare la libido nei gatti. Protagonisti dello sketch sono stati Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che hanno così risposto con ironia alle accuse di Antonella Elia. Quest’ultima, infatti, aveva definito la showgirl “una gatta in calore” e l’ex velino “animale domestico”.

Il secondo oggetto era il birdwalk, il guinzaglio per uccello trasformatosi in corso d’opera in guinzaglio per pennuti poiché gli autori hanno ritenuto non opportuno pronunciare la parola uccello in diretta tv. La televendita, con protagonisti Francesco Oppini e Stefania Orlando, è risultato ugualmente divertente. Niente a che vedere, però, con la versione originale (non censurata) interpretata dalla conduttrice e dall’influencer.

La televendita di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: Birdwalk.

– Tommaso “ma Stefania perché sei triste?”

– Stefania: “perché non posso portare a spasso il mio uccello”#GFVIP pic.twitter.com/zILa3XaTRX — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 5, 2020

La decisione di censurare il linguaggio di Tommaso Zorzi, non è piaciuta al pubblico del GF Vip che ha iniziato a digitare la parola proibita a ripetizione, fino a mandarla in tendenza su Twitter.