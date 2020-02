Anche Paolo Ciavarro accusato di aver pronunciato una bestemmia nella casa del GF Vip: c'è chi ne chiede la squalifica e chi lo difende

Paolo Ciavarro sotto accusa sui social per una presunta bestemmia che avrebbe pronunciato nella casa del GF Vip. Su Twitter, molti utenti hanno pubblicato il video delle parole incriminate, ma la frase detta dal ragazzo non è chiarissima. In tanti, però si attendono una squalifica. Che probabilmente non arriverà.

GF Vip, Paolo Ciavarro ha detto una bestemmia?

Tutto è successo mentre il concorrente faceva la doccia. Il dolce romano che ha conquistato il cuore di Clizia Incorvaia – espulsa dal gioco per le frasi su Buscetta – si sta insaponando e con lui c’è anche Andrea Montovoli, che ieri sera ha deciso di abbandonare il reality.

“Continua a uscire schiuma ovunque” dice il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Ma prima di queste parole, Paolo sembra lasciarsi sfuggire un’imprecazione: “Po**o D*o”. La conversazione non si sente in maniera chiara, ma per alcuni utenti quella pronunciata da Paolo Ciavarro è una bestemmia che merita di essere punita con la squalifica dal GF Vip.

❌LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI. PAOLO CIAVARRO HA BESTEMMIATO E DEVE ESSERE SQUALIFICATO ANCHE LUI. FATE GIRARE ⬇️⬇️ #Paolosqualificato #GFVIP #bestemmia❌ pic.twitter.com/x2dcYEA6xq — CommentatoreGFVIP (@commentatoregf4) February 24, 2020

Siamo sicuri che sia una bestemmia?

Non tutti, sui social, però, credono che Paolo abbia bestemmiato. L’audio è disturbato e in tanti credono che le parole siano state mal interpretate. “Comunque risentendo meglio si sente “qua continua a uscire schiuma ovunque”, non c’è una bestemmia” osserva qualcuno su Twitter.

Dello stesso parere anche un altro telespettatore che aggiunge: “Raga, Paolo non ha bestemmiato, dice “Ma continua a uscire schiuma ovunque” Altrimenti se ci fosse la bestemmia prima, “uscire schiuma ovunque”, che si sente chiarissimo, non avrebbe nessun senso. Cerchiamo di non dire scemenze”.

I fan, continuano a difenderlo: “Paolo è uno che se si inca**a dice “mi sto incacchiando”, altro che bestemmia! Trovate un altro capro espiatorio!”