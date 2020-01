Gf Vip, Barbara Alberti malore: la verità sulla clinica e le sue condizioni di salute

Dopo il malore, Barbara Alberti è tornata nella casa nel GF Vip: ecco che tipo di problemi ha avuto nei giorni scorsi la scrittrice e a quali accertamenti si è sottoposta nella clinica dove è stata ricoverata

Dopo aver accusato un malore ed essersi sottoposta ad accertamenti, Barbara Alberti è rientrata nella casa del GF Vip. La nota scrittrice, che aveva manifestato la volontà di abbandonare il programma, ha annunciato di voler continuare a giocare. Ma non è chiaro cosa le sia successo durante il weekend e perché sia stata portata in clinica.

GF Vip, Barbara Alberti e la verità sul malore

Negli ultimi giorni, il pubblico non ha ben capito cosa sia successo a Barbara Alberti, colpita da un malore dopo la puntata di venerdì scorso. La concorrente più anziana di questa edizione del GF Vip aveva manifestato la volontà di uscire dalla casa perché non se la sentiva di nominare i suoi coinquilini, come prevede il regolamento del programma.

Intanto, lei stessa era finita in nomination con Patrick e Fernanda, accusando il colpo di essere stata mandata al televoto. Barbara non aveva nascosto il suo malessere con gli altri concorrenti per l’accaduto, lamentando anche il fatto che stesse venendo fuori un’immagine poco carina della sua persona.

Dopo la diretta di venerdì, di Barbara si erano perse le tracce alimentando voci su un eventuale abbandono. Successivamente, un comunicato ufficiale del Grande Fratello metteva al corrente il pubblico che la Alberti aveva lasciato momentaneamente la casa per una indisposizione. Il televoto, dunque, è stato annullato.

Barbara rientra in casa

Palesatasi nuovamente lunedì sera in puntata, la scrittrice ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute annunciando di voler proseguire l’avventura nella casa più spiata di Italia.

Ma cosa è successo realmente negli ultimi giorni? Durante la diretta di ieri sera, nessuno lo ha spiegato nel dettaglio, ma chiacchierando con i suoi amici, Barbara Alberti è tornata a parlare di quel malore che l’ha costretta a fare accertamenti.

La concorrente ha raccontato che nella clinica privata a Roma, dove è rimasta ricoverata due giorni, si è sottoposta a un elettroencefalogramma e a una risonanza magnetica. Probabilmente, dunque, i problemi accusati dalla scrittrice dovrebbe essere di tipo neurologici. Secondo i soliti ben informati, Barbara avrebbe avuto forti giramenti di testa e momenti in cui la sua memoria ha fatto i capricci.

Ora però tutto sembra essere rientrato alla normalità e il gioco, anche per lei, può andare avanti.