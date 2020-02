GF Vip, autori commentano per sbaglio la frase di Clizia su Buscetta

Anche gli autori del GF Vip condannano le frasi di Clizia su Buscetta dopo la lite con Andrea Denver: ecco cosa dicono a microfoni aperti

Non si placa la bufera su Clizia Incorvaia dopo l’infelice frase su Buscetta pronunciata durante una lite con Andrea Denver al GF Vip. I telespettatori sono indignati per le parole della concorrente che usato il termine ‘pentito’ per insultare il coinquilino che l’aveva nominata la sera precedente durante la puntata. Non solo: anche gli autori del reality sembrano comprendere la gravità di quelle parole, come si evince da quello che dice uno di loro, dimenticando il microfono aperto.

GF Vip, gli autori commentano la frase di Clizia su Buscetta

Dopo la famosa lite tra Clizia e Denver in piscina, durante la quale l’ex di Francesco Sarcina ha insultato il suo interlocutore tirando in ballo Buscetta, primo pentito di Mafia, gli autori hanno commentato l’accaduto.

LEGGI ANCHE: — Cosa suggerisce Antonio Zequila a Clizia per evitare la squalifica: la frase da dire per evitare la squalifica

Qualcuno, dalla regia, chiama Andrea Montovoli in confessionale ma dimentica di spegnere il microfono. Pochi secondi dopo, commentando le immagini della discussione tra i due, si sente una voce maschile che fa riferimento all’infelice episodio e dice:

“Ehh Buscetta è una roba brutta, brutta, ma proprio brutta. Cioè, ma come ca**o ti viene in mente?! Ma io lo so come le è venuto in mente, per loro è normale, per loro Buscetta è un uomo di me**a”.

Clizia a Denver:"tu sei un pentito, tu sei un Buscetta, tu non ammazzi un fratello" #gfvip

paragonarlo ad un mafioso, questa è la sua mentalità. Per un gioco. Penso che sia da squalifica anche lei dopo quello che ha detto. pic.twitter.com/tRo5r581hC — Vieliminotutti (@vieliminotutti) February 22, 2020

La reazione sul web

L’audio si sente molto chiaramente in giardino, dove si trovava poco prima Montovoli, e Patrick e Teresanna restano basiti. Lo scivolone degli autori non è passato inosservato ai telespettatori che hanno recuperato la clip diffondendola sui social, dove già un coro unanime sta chiedendo la squalifica dell’Incorvaia.

Se persino gli autori ritengono grave le parole di Clizia su Buscetta contro Andrea Denver – è opinione comune – cosa si aspetta a eliminare la concorrente dal GF Vip come avvenuto con Salvo?

Ma non è tutto: a chi si riferisce l’autore quando dice ‘per loro è normale’? Molti utenti siciliani come Clizia, sentendosi tirati in ballo, si stanno dissociando dalla loro conterranea e respingono le accuse di omertà.

La discussione tra Clizia e Denver è nata subito dopo la puntata di venerdì scorso, quando lui ha nominato lei convinto di disperdere il voto. Lei invece, nominata anche da Aristide, è finita al televoto, reagendo molto male con colui che riteneva un amico. Il giorno dopo, mentre nuotava in piscina, è stata raggiunta da Andrea che però è stato pesantemente insultato: “Sei un maledetto Buscetta, sei un pentito e io con i pentiti non ci parlo” ha inveito Clizia.

Parole pesantissime che hanno scatenato il putiferio.