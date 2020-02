Patrick e Denver fanno uno scherzo a Zequila nella casa del GF Vip, ma lui non la prende bene. E minaccia nomination...

Nuove tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Patrick e Denver hanno escogitato uno scherzo ad Antonio Zequila con la complicità di Sara Soldati, new entry al GF Vip, ma l’attore campano non l’ha presa bene. Il latin lover di Cinecittà minaccia addirittura di nominare l’ex gieffino.

Lo scherzo di Patrick e Denver ad Antonio Zequila

Lunedì scorso, in casa sono arrivate tre nuove potenziali concorrenti al cui fascino sembra non rimanere indifferente Antonio Zequila.

L’attore sembrerebbe particolarmente ammaliato dalla bellezza di Sara Soldati, nonostante la notevole differenza d’età. La modella, infatti, ha appena 20 anni ma il dato anagrafico non ha scoraggiato Antonio, che non perde occasione per starle vicino.

L’interessamento di Zequila nei confronti di Sara ha stuzzicato la goliardia di Patrick e Denver che hanno organizzato un crudelissimo scherzo ai danni del loro coinquilino, con la complicità di lei. La ragazza, dopo aver rifiutato un massaggio da Antonio, si è fatta massaggiare da Denver, scatenando le ire dell’attore, che si è sentito ferito nel suo orgoglio da latin lover.

La reazione di Zequila

Lo scherzo ha dato vita a una accesa discussione tra Zequila e Denver che si è preso tutta la responsabilità della trovata goliardica. Antonio ci è rimasto molto male e Andrea ha cercato di scusarsi, provando a spiegare che non voleva ferirlo. Alcuni degli altri inquilini della casa, come Clizia e Paolo, avevano cercato di far desistere i loro compagni dall’inscenare lo scherzo, proprio perché temevano la reazione dell’attore.

Sta di fatto, che Zequila non ha ancora perdonato i suoi amici e, chiacchierando con Aristide a colazione, si è mostrato ancora infastidito. “Secondo me c’è la regia di Patrick dietro, lo nomineremo” esclama sogghignando l’egittologo. “Sì, sì” conferma Antonio.

Insomma, lo scherzo di Denver e Patrick a Zequila potrebbe costare caro all’ex gieffino, più della lite con Antonella Elia nella scorsa puntata del GF Vip.