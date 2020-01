È iniziata l’avventura del Grande Fratello Vip 4. Ieri sera, la fatidica porta rossa si è aperta per il primo gruppo di concorrenti, ai quali domani si aggiungeranno gli altri inquilini famosi. Ha già varcato l’ingresso della casa di Cinecittà anche Antonella Elia, che ha già da ridire sugli sponsor del Gf Vip. Le sue considerazioni su quanto messo a disposizione negli ambienti domestici non passano inosservate e fanno venire certi memorabili scontri con il grande Mike Bongiorno.

Antonella Elia critica gli sponsor del GF Vip

Dopo la lunga diretta con Alfonso Signorini, gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno potuto rilassarsi e andare alla scoperta della casa che li ospiterà per le prossime settimane.

Particolarmente critica, su quanto trovato nel meraviglioso loft del GF Vip, si è mostrata Antonella Elia che non ha trattenuto qualche osservazione affatto lusinghiera.

Le lenzuola? Ruvide e di un brutto colore. Il dentifricio? Allappa. I costumi con cui dovranno fare la doccia? Non si possono indossare. Per non parlare dei pantacollant: danno prurito.

I commenti sul web

Le parole di Antonella Elia durante la prima notte al GF Vip non faranno certo piacere alle aziende partner del reality show, che sponsorizzano il programma, inserendo i loro prodotti nella casa.

Ma la showgirl, nota per il suo carattere litigioso ed entrata con tanti buoni propositi, non è nuova a esternazioni del genere.

Chi non ricorda ad esempio il celebre scontro sulla pelliccia vinta e rifiutata da un concorrente in un gioco a premi condotto da Mike Bongiorno di cui lei era valletta?

“No ha imparato proprio niente dai tempi di Mike” nota con ironia qualcuno su Twitter.