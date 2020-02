Gf Vip, anticipazioni puntata: Giancarlo Magalli entra nella casa?

Lunedì 3 febbraio nuova puntata del GF Vip, ecco tutte le anticipazioni: dal probabile ingresso di Magalli alle nuove nomination

Lunedì 3 febbraio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Pronti con le anticipazioni della nona puntata del GF Vip targato Alfonso Signorini? Tra nuove nomination e ingressi inaspettati, la serata si annuncia carica di colpi di scena.

GF Vip, anticipazioni puntata: entra Magalli?

Secondo rumors sempre più insistenti, Alfonso Signorini vorrebbe che a varcare la fatidica porta rossa arrivasse Giancarlo Magalli. Il conduttore Rai non dovrebbe entrare come concorrente, ovviamente, ma come ospite per una sera al fine di avere un confronto con Adriana Volpe.

La sua ex collega, infatti, ha rilasciato forti dichiarazioni sul suo conto, lanciando accuse ben precise contro di lui e contro la stessa Rai, azienda per la quale ha lavorato per anni.

Non sappiamo se ci siano trattative in corso tra la produzione del GF Vip e Magalli, ma stando ad alcune anticipazioni della prossima puntata, l’acerrimo nemico di Adriana potrebbe entrare presto nella casa di Cinecittà. Che sia questa la serata giusta?

Nuovi amori nella casa?

Venerdì sera, intanto, a fare il suo ingresso nel programma come concorrente è stata Serena Enardu, che si è riconciliata in diretta con Pago. Il cantante sardo ha deciso di perdonare la fidanzata dopo quanto successo a Temptation Island e i due sono tornati insieme.

Il pubblico non ha particolarmente gradito la decisione del GF Vip e già quando erano state diffuse le anticipazioni della scorsa puntata, molti telespettatori avevano espresso dissenso sul web. Motivo? Da casa, avevano già deciso attraverso il televoto di non ammettere Serena in gioco.

Per un amore che si riconcilia, un altro potrebbe nascere. Paolo e Clizia sembrano essere molto vicini negli ultimi giorni e sabato sera, durante un party anni ’90, si sono lasciati andare a tenerezze ed effusioni durante un dolcissimo lento.

C’è poi attesa per scoprire il risultato del televoto che vede sottoposti al giudizio del pubblico Patrick, Michele Cucuzza, Carlotta Maggiorana e Barbara Alberti. Il meno votato dei quattro concorrenti non uscirà lunedì sera ma rischierà l’eliminazione perché andrà nuovamente al televoto contro il nuovo nominato della serata.

Ma ampio spazio sarà dedicato anche allo spettacolo. Nella puntata in onda alla vigilia della 70esima edizione del Festival di Sanremo, i Vip saranno chiamati a esibirsi in una prova di canto. Sono giorni che i concorrenti si stanno esercitando con alcune canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Sul palco con loro anche i veri cantanti?

Intanto, sul web non si placa la protesta del pubblico per le continue offese di Antonio Zequila contro Patrick. L’attore campano prosegue a rivolgersi all’ex gieffino con epiteti poso lusinghieri, da palla di lardo a escremento della natura. Qualcuno in puntata interverrà per mettere fine a questo odioso body shaming?