Mercoledì 11 marzo nuova puntata del GF Vip che, secondo le anticipazioni, non avrà pubblico in studio, mentre Signorini condurrà da Cologno

Questa sera nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Stando alle anticipazioni diffuse dalla stessa produzione del GF Vip, il pubblico dovrà aspettare significativi cambiamenti per la sedicesima puntata del reality di Canale 5.

GF Vip anticipazioni, Signorini conduce da Milano

Come tutte le altre trasmissioni televisive, anche il Grande Fratello Vip andrà in onda senza pubblico in studio, in ottemperanza alle nuove disposizioni governative per il contenimento del coronavirus.

Alfonso Signorini, però, non sarà a Roma ma, come indicano le anticipazioni del GF Vip, condurrà da Cologno Monzese, il collegamento con Cinecittà. Il conduttore, in rispetto delle misure previste del DPCM del 9 marzo scorso, non può infatti lasciare Milano, dove vive.

I concorrenti, come richiesto nei giorni scorsi dal pubblico, sono stati informati della gravità della situazione in Italia e hanno ricevuto ognuno un video messaggio dei propri familiari per tranquillizzarli.

Cosa succederà nella casa

Intanto, le dinamiche dei reclusi nella casa più spiata di Italia continuano ad alimentarsi e a regalare colpi scena. Chi avrebbe mai immaginato, ad esempio, che Antonella Elia e Fernanda Lessa tornassro a essere amiche?

L’ex ragazza di Non è la Rai, invece, non riesce proprio a digerire Valeria Marini né a perdonare la sua ex migliore amica, Licia Nunez.

Settimana pesante anche per Adriana Volpe, che prima della comunicazione ufficiale sul coronavirus, aveva avuto un contatto con la famiglia. Il rapporto tra la conduttrice e Denver si era raffreddato, mentre sembra sempre più altalenante quello con Antonio Zequila.

Infine, al televoto, nella scorsa puntata ci erano finiti Fabio Testi – che aveva chiesto di essere nominato – Sara Soldati e Asia Valente. Chi dovrà abbandonare la casa? Questo le anticipazioni del GF Vip non sono in grado di rivelarlo.