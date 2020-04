Conversazione misteriosa tra Denver e Paola al GF Vip: i due parlano in codice e sembrano riferisce a un segreto su Adriana Volpe. Sarà così?

Mistero nella casa del GF Vip: Andrea Denver e Paola parlano in salotto ma i telespettatori non riescono a capire bene a cosa si riferiscano. I due concorrenti sembrano utilizzare un linguaggio in codice per mantenere segreto l’oggetto della conversazione. Ma molti fan sono andati in visibilio: parlavano di Adriana Volpe?

GF Vip, la strana conversazione tra Denver e Paola

Tutto è successo in serata. Patrick ha in mano un videogioco e cerca di capirne il funzionamento, Denver si allena con i pesi davanti allo specchio, mentre Paola è sdraiata sul divano, al caldo sotto una coperta.

A un certo punto, l’ex Madre Natura esclama: “Comunque volo con sta roba che mi hai detto, mi riempie il cuore. La borraccia… Vuol dire che non ho sognato per tre mesi”. “No no no no” risponde il modello. E lei: “Se però me lo avessi detto prima avremmo potuto condividere delle grosse gioie”.

“E lo so, però, poi ti spiego” replica lui. “Lo so, delicatezza” commenta ancora Paola che dopo qualche secondo di silenzio incalza il coinquilino con una domanda: “Ma anche P lo pensa?”. Denver conferma: “L’ha capito tardi ma l’ha capito. Il problema era che è una situazione simile all’altra, però non c’era quella persona, in quello non erano simili, quindi, per me… capito?”

C’entra Adriana Volpe?

Un dialogo davvero insolito che ha scatenato la curiosità del pubblico, soprattutto di chi non ha seguito il live e non riesce quindi a trovare un filo logico in quelle parole. Chi è P? Che c’entra la borraccia?

Neanche a dirlo, i sostenitori dei mitici Volver – così è stata ribattezzata la presunta coppia composta da Adriana Volpe e Denver – sono convinti che i due stessero parlando proprio della conduttrice e di qualcosa successo tra lei e Andrea che nessuno sa.

Prima che Adriana abbandonasse il reality, il gossip aveva alimentato le voci su un presunto flirt tra loro, tanto da far intervenire anche il marito di lei.

Tra l’altro, ieri pomeriggio Denver, poco prima della conversazione con Paola, aveva ricordato che sono già due settimane che Adri ha abbandonato la casa.

Alfonso Signorini indagherà sul misterioso dialogo?