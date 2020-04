GF Vip, Andrea Denver mette in imbarazzo Adriana Volpe: il gesto per lei

Andrea Denver è stato il primo eliminata durante la finale del GF Vip e appena arrivato in studio rivede Adriana Volpe: cosa ha fatto per lei

Cala il sipario sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip. La finale andata in onda ieri sera su Canale 5 ha riportato tutti i concorrenti alla vita reale: uno dopo l’altro, i 7 ragazzi rimasti in casa sono usciti e il televoto ha consegnato la vittoria a Paola Di Benedetto. Il primo ad abbandonare il loft di Cinecittà è stato Andrea Denver che una volta arrivato in studio, a Roma, ha potuto incontrare Adriana Volpe, in collegamento dalla sua abitazione. Un momento particolarmente apprezzato dai fan dei Volver, sebbene la conduttrice non abbia nascosto un certo imbarazzo. Soprattutto quando il modello veronese ha apertamente dichiarato di preferirla a Sara Soldati.

La quarantena? Andrea Denver la passerebbe con Adriana Volpe

Una volta usciti dalla casa, i concorrenti del GF Vip torneranno dai loro cari con i quali trascorreranno, come il resto degli italiani, questo difficile periodo di quarantena, in attesa che le restrizioni per il contenimento del coronavirus vengano allentate.

Quando Andrea Denver è arrivato in studio dopo l’eliminazione, Alfonso Signorini gli ha permesso di rivedere la sua amata Adriana Volpe. I due sono stati molti vicini nella casa, tanto da far ingelosire lo stesso marito della conduttrice, alimentando voci su una presunta attrazione reciproca.

Ne è consapevole persino Pupo, che ieri ha stuzzicato il giovane modello chiedendogli: “Con chi passeresti la quarantena, con Sara Soldati o con Adriana Volpe?”.

Lui, che non ha mai ceduto alle lusinghe della prima, ha scelto senza tentennamenti la seconda: “Adriana è il mio strappo alla regola!” ha risposto Andrea, mandando in visibilio i fan.

L’imbarazzo di Adriana

La risposta di Andrea Denver – scontata per molti visto il rapporto tra i due – sembra aver messo un po’ in imbarazzo Adriana Volpe, preoccupata forse della reazione del marito. Roberto Parli, infatti, durante l’esperienza della moglie nella casa di Cinecittà, non ha mai nascosto una certa sofferenza per quel legame che la conduttrice aveva costruito con il giovane. Cosa avrà pensato quando ha visto Andrea baciare la famosa foto del calendario in cui posava in piscina con la moglie?

“Era imbarazzatissima, immagino quell’Otello del marito che le ha fatto passare…” ha osservato puntualmente qualcuno su Twitter.

Poco prima, Adriana aveva usato parole molto tenere per il suo compagno d’avventura, dicendo di essere sempre stata convinta che sarebbe arrivato fino all’ultima puntata del GF Vip. Poi, forse proprio perché timorosa, oltre che imbarazzata, ha provato anche deviare il discorso, spostando l’attenzione sul rapporto che Andrea con la Elia. “E’ un ragazzo gentile, garbato, portavo equilibrio in casa. Anche con Antonella, è riuscito a sedarla quando magari superava un po’ il limite” ha dichiarato.