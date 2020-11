Il GF Vip non ha squalificato Francesco Oppini dopo le frasi sessiste pronunciate in casa ma la madre, Alba Parietti, voleva che fosse eliminato

Il GF Vip non ha squalificato Francesco Oppini per le frasi scioccanti contro Flavia Vento e Dayane Mello. Alfonso Signorini, nella puntata di ieri sera, ha mostrato le clip con le terribili parole pronunciate dal figlio di Alba Parietti, annunciando che gli sarebbe stata data una seconda possibilità. Una decisione che ha diviso il pubblico e la stessa celebre madre di Oppini ha fatto sapere su Instagram di aver chiesto la squalifica per il ragazzo.

GF Vip, Alba Parietti aveva chiesto la squalifica per Francesco Oppini

Il GF Vip e Mediaset hanno coinvolto anche Alba Parietti sul provvedimento da adottare nei confronti del figlio dopo le dichiarazioni scioccanti su due donne del reality show. L’opinionista, che era già intervenuta sull’argomento con un lungo post su Instagram, ha nuovamente detto la sua sul comportamento di Francesco Oppini, durante la diretta. Alba ha esordito, scrivendo:

Quello che posso dire è che oggi ho detto alla produzione e Mediaset che ero per sulla squalifica, tuttavia gli è stata data una seconda possibilità, che lui stesso non credeva di meritare. Ha sbagliato, avrebbe accettato la squalifica a testa bassa, umiliato giustamente perché si è reso conto delle stupidamente gravi cose che aveva detto con sciocca leggerezza. Uno scherzo di cattivo gusto. Tuttavia la produzione ha deciso di non eliminarlo.

La Parietti, che ha subito ammesso le responsabilità di Francesco, non ci sta però all’odio che il figlio e lei stessa stanno ricevendo sui social. Insulti e cattiverie volgari che definisce “atti di bullismo verbali” che sono stati “innumerevoli e terribilmente offensivi”.

Quindi Alba Parietti conclude il suo post con un amaro sfogo e un forte appello agli utenti dei social:

Prima di scagliare il sasso contro qualcuno, che ha evidentemente, palesemente sbagliato e lo ha ammesso chiedendo umilmente scusa, domandatevi se voi siete immuni da volgarità e cattiverie prima di lapidarlo. Chi è senza peccato scriva la prossima cattiveria sulla mia pagina. Se siete meglio voi di lui dimostracelo con i fatti. Miglioriamoci noi per primi, vogliamo che gli altri e il mondo migliorino, con l’esempio. Grazie a chi nonostante tutto ha sostenuto Francesco perché anche quando sbaglia rimane sempre mio figlio.

In questa edizione del GF Vip, sono due concorrenti che hanno dovuto lasciare la casa senza passare dal televoto. Il primo è stato Fausto Leali squalificato per aver pronunciato la parola ‘ne*ro?’. Poi è toccato a Denis Dosio che si è lasciato inavvertitamente sfuggire una bestemmia.