Dopo la puntata del GF Vip, prosegue la furiosa lite tra Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco e volano parole grosse: cosa è successa nella notte

Hanno discusso in puntata e hanno continuato a litigare anche durante la notte. Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi non sono riusciti a chiarirsi e sono stati protagonisti di una furiosa litigata nella casa del Gf Vip. Tra i due concorrenti, che raccontano versioni diverse su un fatto accaduto in albergo primo di entrare in gioco, sono volate parole grosse, con accuse di falsità reciproche: dove sarà la verità?

GF Vip, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco ai ferri corti

Tutto è nato venerdì scorso, durante la diretta con Alfonso Signorini, quando l’attrice è stata accusata di aver detto che Massimiliano Morra sarebbe gay. Circostanza che, prima di entrare nella casa, lei avrebbe riferito anche all’influencer, come lui stesso ha dichiarato venerdì durante la nomination.

Adua Del Vesco aveva negato di aver pronunciato quella parola all’orecchio di Dayane Mello, ma Tommaso Zorzi ha rivelato che aveva detto la stessa cosa a lui, mentre in albergo aspettavano di iniziare l’avventura al GF Vip.

Tommaso sostiene che è andato in camera di Adua, dove si sarebbe consumata la spinosa rivelazione. Lei ovviamente nega, pur ammettendo – cambiando versione – di aver confidato a Dayane che Morra sarebbe omosessuale.

In puntata, ieri, la giovane siciliana ha chiesto scusa e ha rivelato, tra l’altro, che la sua relazione con Massimiliano era finta, costruita a tavolino, esattamente come quella con Gabriel Garko, che coming out l’ha fatto davvero.

La furiosa lite

Sia in puntata che durante la notte, nella casa del GF Vip sono risuonati insulti e offese tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi. Lui le ha dato della falsa e l’ha accusato di mentire: “Sei una pessima attrice” ha sbottato. Lei si difende, ammette di aver incontrato Zorzi in albergo ma non di aver parlato di Massimiliano. “Mi stai usando, non te lo permetto” ha replicato.

Poco dopo, parlando con altre coinquiline, Adua si è sfogata: “Mi fa schifo” ha detto riferendosi Tommaso, reo a suo dire di aver riferito a tutti in casa quella presunta confidenza su Morra. Insomma, la situazione è esplosiva e la miccia non è stata ancora spenta…