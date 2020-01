GF Vip, Adriana Volpe su Giancarlo Magalli: la sua verità sull’addio alla RAI

Anche nella casa del GF Vip, Adriana Volpe torna a parlare del rapporto con l'ex collega Giancarlo Magalli. Ma la regia cambia inquadratura

Adriana Volpe parla del suo rapporto con Giancarlo Magalli e racconta la sua versione dell’addio alla Rai. Molti telespettatori del GF Vip attendevano questo momento ma non hanno potuto ascoltare il discorso della conduttrice fino in fondo perché a un certo punto la regia ha cambiato inquadratura. Una semplice scelta editoriale o vera e propria censura?

Adriana Volpe parla di Giancarlo Magalli al GF Vip

Durante la diretta dalla casa del GF Vip, nella giornata di ieri, Adriana Volpe e Barbara Alberti si son concesse una lunga chiacchierata. Durante il colloquio tra le due concorrenti del reality, la conduttrice ha rivelato alcuni particolari del suo burrascoso rapporto con Giancarlo Magalli.

LEGGI ANCHE: — Giancarlo Magalli, nuova frecciata velenosa per Adriana Volpe: cosa ha dichiarato su di lei

Parlando dell’esperienza a I Fatti Vostri, Adriana rivela che a un certo punto, il noto conduttore non le ha più rivolto la parola, facendo presente che era necessario cambiare la presenza femminile nel programma.

“Io ho lavorato con lui 7-8 anni. Sono stata l’unica a durare così tanto, ho il record. Le altre – la Carfagna, Matilde Brandi – più di due anni non duravano, lui le cambiava sempre. Gira la ruota e avanti un’altra” ha raccontato.

Perché è andata via

Il racconto poi entra nel dettaglio: “Quando una cosa funziona, perché toccarla? Noi facevamo il record di ascolti di tutto il day time. Perché cambiare un gruppo che funziona?” è lo sfogo della conduttrice.

Ed è a questo punto che Adriana Volpe dà la responsabilità del suo addio al programma a Giancarlo Magalli: “Al terzo anno già aveva iniziato: ‘Basta, io con lei non lavoro più. Bisogna cambiare, non ci sono novità’. Ma il programma da vent’anni è sempre quello, è una struttura ormai collaudata. I rapporti iniziano così a incrinarsi e lui comincia a lavorare sul fatto…”.

Ma proprio in questo momento le telecamere staccano dalla chiacchierata tra le due concorrenti e la regia inquadra Paola Di Benedetto e Carlotta Maggiorana in giardino.

Il pubblico non ha gradito il cambio di inquadratura e moti telespettatori l’hanno fatto notare sui social: “La Volpe che inizia a parlare di Magalli e la regia che stacca su queste 2 gatte morte, no ma non lo fate apposta?”