Durante la permanenza al GF Vip, ad Adriana Volpe è stato permesso di comunicare con la famiglia, incontrando la figlia: ecco perché

Adriana Volpe, concorrente della quarta edizione del GF Vip, ha avuto la possibilità di comunicare con la sua famiglia, si presume il marito e figlia. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore dalla stessa produzione del programma con una comunicazione ufficiale sui social. In tanti si chiedono quali siano i motivi che hanno spinto gli autori del reality a mettere da parte, per una volta e in via eccezionale, il regolamento.

GF Vip, Adriana Volpe ha incontrato la figlia?

In serata, sull’account Twitter del Grande Fratello Vip è apparso questo post. “Oggi pomeriggio la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia”.

La comunicazione ha suscitato preoccupazione tra i fan della conduttrice: cosa sarà successo di così importante da permettere alla concorrente di avere contatti con l’esterno?

Secondo i ben informati, la concessione ad Adriana Volpe – che la settimana scorsa aveva ricevuto una lettera dal marito – durante il GF Vip c’entra con sua figlia, la piccola Gisele.

La clausola sulla figlia

Quando Alfonso Signorini, nei giorni scorsi, ha comunicato ai reclusi di Cinecittà il prolungamento del programma fino a fine aprile, non tutti hanno gioito. In particolare, Adriana Volpe, pur accettando la decisione, si era mostrata preoccupata per come sua figlia avrebbe reagito alla notizia di una sua permanenza più lunga al GF Vip. Poi la comunicazione dell’incontro della concorrente con la famiglia per motivi personale: le due circostanze sono legate?

Un telespettatore, commentando il tweet della produzione del reality, osserva:

“Adriana aveva un patto con la sua bambina: che sarebbe tornata al massimo entro una certa data. Se avessero prolungato la trasmissione (come è successo) e lei fosse stata ancora in gioco, aveva aggiunto una clausola al suo contratto e il GF doveva farla parlare con la bimba”.

Intanto, Adriana, in occasione dell’8 marzo ha voluto rivolgere gli auguri alla sua “piccola grande donna” scrivendo un dolce messaggio su un foglio di carta esposto a favore di telecamere.