I concorrenti del GF Vip sono stati informati dell'evoluzione dell'emergenza coronavirus in Italia: e Adriana Volpe ha una proposta

Alla vigilia della puntata di mercoledì 11 marzo, la produzione del GF Vip ha deciso di informare i concorrenti sull’attuale situazione in Italia dopo la diffusione del coronavirus. Tutti hanno ricevuto un video messaggio dei propri familiari, che hanno rassicurato e incoraggiato i reclusi. E c’è chi, come Adriana Volpe, suggerisce al gruppo di stare uniti e regalare leggerezza al pubblico, in questo momento così drammatico per il Paese.

Al GF Vip le ultime notizie sul coronavirus

Dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha annunciato misure drastiche di contenimento del coronavirus, i concorrenti del GF Vip sono stati messi al corrente della gravità della situazione in Italia.

A informare i reclusi di Cinecittà ci ha pensato il loro ex compagno d’avventura, Michele Cucuzza, che ha mostrato e commentato le parole del premier. Poi ognuno ha ricevuto un video messaggio da parte dei propri familiari.

Tutti si sono commossi dopo aver avuto la possibilità di ricevere notizie dai propri cari e nessuno ha nascosto la preoccupazione per ciò che sta avvenendo fuori. Uscire o restare in gioco? I Vip sembrano non avere dubbi.

La proposta di Adriana Volpe

I concorrenti del GF Vip, dopo aver saputo della portata dell’emergenza coronavirus in Italia, hanno parlato tra loro e si sono confrontati. I ragazzi sono intenzionati a continuare a giocare, anche e soprattutto per il pubblico che li segue da casa e che ha bisogno di leggerezza.

In particolare, Adriana Volpe propone di intrattenere i telespettatori con lezioni di fitness, con ricette culinarie e con discussioni letterarie.

Anche Fabio Testi sembra essere d’accordo nel regalare momenti di spensieratezza alle persone che seguono da casa in un momento così delicato.

Non tutti gli utenti però la pensano così e si aspetterebbero altro: “Lezioni di fitness, ricette e lezioni d’arte? Se volevo questo guardavo Geo&Geo!”