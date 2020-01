Mercoledì 8 Gennaio torna il GF Vip 2020 con tantissime novità, a partire dalla conduzione che vede lo scettro passare ad Alfonso Signorini. Al suo fianco una coppia esplosiva di opinionisti: Wanda Nara e Pupo. Ma le novità non finiscono qui. Le puntate raddoppiano e saranno due a settimana, fatta eccezione per la settimana in cui ci sarà il Festival di Sanremo.

Si comincia con mercoledì 8 e venerdì 10; poi si tornerà al classico lunedì e venerdì.

GF VIP 2020 al via: due gruppi di concorrenti e due puntate di presentazione

Sembra solo ieri che il Grande Fratello faceva il suo ingresso nelle nostre case e invece sono già passati 20 anni. Ma come sottolinea Alfonso Signorini, continua ad essere un programma giovane capace di entrare subito nei trend topic e di conquistare il pubblico di ogni età.

Un’edizione colorata, come racconta il direttore di Chi “Perché il colore è importante non solo nella mia vita, ma nella vita di tutti”. Punto di forza della trasmissione il cast che vede tutte persone che vogliono rimettersi in gioco e che hanno voglia di raccontarsi e svelarsi.

“Penso ad esempio ad Adriana Volpe, che ha una storia professionale trentennale alla Rai – ha detto Signorini – Un’esperienza professionale che si è conclusa in modo brutale e che qui si confronta con un’azienda che non conosce, un programma che non conosce…Dovrà giocare molto bene le sue carte”.

Cosa non vedremo? Un’esagerazione dei toni.

“Stoppo tutto immediatamente se dovesse accadere. Il famoso episodio di Corona e della Blasi a me non è piaciuto e per questo non sono intervenuto. Sarebbe stato un di più, un intervenire in una faccenda privata di due persone. Ecco quelle cose lì a me non vanno.”

Grande Fratello Vip il cast: 19 concorrenti + 4 higlander

Per circa tre mesi, i concorrenti dovranno condividere ogni spazio, ogni più piccolo segreto e inevitabilmente le maschere cadranno svelando le vere personalità di ognuno di loro. Al fianco dei 19 vip, ci saranno 4 highlander delle precedenti edizioni passate alla storia: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. Tutti si contenderanno il montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza.

Non cambiano le regole, ovvero gli inquilini saranno spiati 124 ore su 24 e non avranno riferimenti di orario o contatti diretti con il mondo esterno.

Dove vedere il GF VIP 2020

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30). Il pubblico è inoltre parte attiva del programma, grazie alle iniziative interattive del sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Play e dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

GF Vip: il cast dei 19 vip

Ma veniamo al cast, vero protagonista di questa trasmissione. Alfonso Signorini

Adriana Volpe, Andrea Denver, Andrea Montovoli, Antonella Elia, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Licia Nunez, Clizia Incorvaia, Elisa De Panicis, Fabio Testi, Fernanda Lessa, Ivan Gonzalez, Michele Cucuzza, Pago (Pacifico Settembre), Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Rita Rusic.

Crediti foto@Ufficio Stampa Mediaset Alessandra Luppoli