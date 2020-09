Prima puntata di Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti: il conduttore fa una domanda a una concorrente che infastidisce il pubblico

Gerry Scotti è tornato in prima serata con Chi vuol essere milionario? lo storico quiz show che nel 2018 ha celebrato nel mondo i suoi 20 anni come format originale. Nessuna novità rispetto alla scorsa edizione, se non il ritorno della produzione in Italia. Stessa scenografia, stessa sigla e stesso conduttore per un programma amatissimo dal pubblico di Canale5. Ma Zio Gerry, solitamente gentile e simpatico, in questa prima puntata ha fatto qualche battuta su una concorrente, infastidendo qualche telespettatore. E su Twitter sono spuntate un po’ di critiche.

Gerry Scotti scherza con Antonella Alemanni a Chi vuol essere milionario?

Tutto accade all’arrivo della seconda concorrente. Si chiama Antonella Alemanni, ha 32 anni e viene dalla Valtellina. Davanti alle telecamere è un po’ impacciata, ma il conduttore spiega che gli autori sono rimasti colpiti dalla sua preparazione e dalla sua curiosità.

La donna lavora in una biblioteca ma è diplomata come tecnico di laboratorio e ama la poesia. È appassionata di libri tanto da averne pure scritto uno. Ed è single. Una circostanza che durante la puntata di Chi vuol essere milionario? Gerry Scotti ribadisce più volte, trovando strano che non abbia ancora trovato un fidanzato. “È che non lo voglio” ha risposto lei a un certo punto con evidente imbarazzo.

I commenti su Twitter

Un comportamento che però non è piaciuto a qualche telespettatore, che ha riversato sui social qualche critica.

“Piena di ste domande alle donne sul fidanzato. Una donna non deve per forza avere un fidanzato o fidanzata nella sua vita. Non per forza deve avere una famiglia e figli. Zio Gerry è sempre gentile ma queste uscite anche no, la concorrente è a disagio” osserva con particolare fastidio un utente.

“Gerry, basta con le battute con il fidanzato, ti ha detto chiaramente che non ha intenzione di fidanzarsi e al massimo faceva ridere la prima volta ma alla quinta diventa eccessivo e non fa più ridere” aggiunge un altro telespettatore.

E ancora: “Gerry noi ti vogliamo bene e tutto quanto ma ti prego evita di mettere sempre in imbarazzo i concorrenti con la questione fidanzato/a”.

Antonella è arrivata fino alla nona domanda e giovedì prossimo tenterà di concludere la scalata al milione. Anche nella seconda puntata di Chi vuol essere milionario? Gerry Scotti continuerà a importunarla sulla sua situazione sentimentale?