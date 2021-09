U&D, ‘scusa se ti sembro matta’: Maria De Filippi reagisce cosí al nuovo seno di Gemma Galgani

Gemma Galgani è arrivata ad Uomini & Donne con il seno rifatto: la dama del Trono Over ha scatenato la reazione immediata di Maria De Filippi

Con l’inizio della nuova stagione di Uomini & Donne, anche il Trono Over è tornato a splendere, e con lui Gemma Galgani, presentatasi in studio con un seno tutto nuovo che ha fatto decisamente da protagonista nel parterre pomeridiano del dating show di Maria De Filippi. Ma quali saranno state le reazioni di fronte a questo ‘ritocchino’? Cosa avrà pensato la padrona di casa?

LEGGI ANCHE: — Gianni Sperti criticato per quella frase sul seno rifatto di Gemma: cosa ha detto appena l’ha visto

Gemma Galgani si è presentata ad Uomini & Donne con il seno rifatto: la dama del Trono Over ha scatenato la reazione del pubblico e di Maria De Filippi… Photo Credits: Kikapress

U&D: Gemma Galgani si è rifatta il seno: ecco il motivo

Andiamo con ordine. La notizia che Gemma Galgani si fosse rifatta il seno (e in realtà anche le labbra) circolava ormai da un po’, tanto che in molti aspettavano l’inizio della nuova stagione di Uomini & Donne per vedere finalmente il risultato della chirurgia estetica.

“Sono stata coraggiosa alla mia età a sottopormi ad un’operazione del genere – ha detto lei, scatenando una serie di polemiche – Il progetto più importante è quello di trovarmi un fidanzato ed io ci credo ancora”.

Parole che non sono passate in sordina di fronte a Tina Cipollari che, nemesi assoluta di Gemma Galgani, non ha risparmiato un commento cattivo anche sul ritocchino al seno, dicendo: “Non era quella che puntava sull’intelligenza e che non aveva bisogno della chirurgia estetica?”

Ma a fare impazzire il web è stato in realtà il commento di Maria De Filippi, che non ha potuto fare a meno di esclamare: “Gemma, è istintivo guardarti ormai il seno e non il viso. Scusa se ti sembro matta! È un seno importante, vedo”.

Photo Credits: Kikapress, Red Communications