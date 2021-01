È polemica per una freddura sessista su Melania Trump da parte di Alan Friedman in collegamento con Uno Mattina: il giornalista l’ha definita una escort, guai in Commissione di Vigilanza Rai?

A Uno Mattina i conduttori Marco Frittella e Monica Giandotti hanno seguito l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca chiamando Alan Friedman a commentare le immagini e soprattutto la definitiva uscita di scena di Donald Trump: il giornalista ha avuto parole dure per Melania che ha definito “escort” rischiando grosso in Commissione di Vigilanza Rai.

Ma andiamo con ordine. La vittoria di Joe Biden segna una nuova era per l’America e per il mondo intero e il gioco al “trova le differenze” con la passata amministrazione di Trump passa anche per i commenti alle rispettive mogli.

A Porta a porta si è detto, a proposito della nuova First Lady:

Dopo le parole sull’ex First Lady, cosa rischiano Alan Friedman e Uno Mattina?

A Uno Mattina, Alan Friedman – con tanto di risolino dei presenti in studio – si è divertito a discriminare una donna; solo al termine del suo intervento la conduttrice Giandotti lo ha rimproverato:

“Posso dire una cosa, Alan? Sei stato molto duro con Melania. Lo rimarco perché hai detto una cosa un po’ forte”.

Consapevole delle sue parole, l’ospite ha risposto:

“Lo so. Ho detto che lui e la moglie vanno in Florida. Voglio ricordare a tutti in Italia che Melania è razzista come Trump”.

Indignazione palpabile in rete, emergono i tweet di Michele Anzaldi e Daniela Santanchè che porteranno l’episodio in Commissione di Vigilanza Rai.

#Friedman che dà della escort a #Melania Trump tra le risatine dei presenti (comprese le donne), in diretta su Rai1. Domani mia interrogazione in Commissione Vigilanza #Rai pic.twitter.com/x7B9GcxWdC — Daniela Santanchè (@DSantanche) January 20, 2021

