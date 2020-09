Parte stasera, 8 settembre, la nuova stagione di "Boss in incognito" con la conduzione di Max Giusti: sul sito della Rai però c'è qualche problema...

Andrà in onda stasera, 8 settembre 2020, la prima puntata del nuovo corso di “Boss in incognito”, il programma di Rai2 dove un capitano d’azienda decide di fingersi apprendista e di mescolarsi ai suoi dipendenti: in questo viaggio si scoprono e si raccontano storie di grande intensità, che arricchiscono umanamente e professionalmente il boss che le vive in prima persona, ma anche gli spettatori che assistono.

Gaffe Rai Boss in incognito: cosa è successo sul sito

Boss in incognito va in onda dal 2014 e negli anni ha cambiato diverse volte conduttore: le prime due stagioni vennero affidate a Costantino Della Gherardesca, poi fu la volta di Flavio Insinna nel 2016, Nicola Savino nel 2017 e Gabriele Corsi nel 2018. Quest’anno il Boss di Max Giusti sarà diverso da tutti gli altri perchè, come ci ha raccontato proprio Max, la Rai ha deciso di sfruttare le sue grandi capacità attoriali e mimetiche e di mandare in incognito anche lui…

Intanto però sul sito della Rai non possiamo non notare una gaffe che riguarda proprio i conduttori di “Boss in incognito”: da Raiplay, consultando la guida tv, viene lanciato il programma di stasera utilizzando una foto di Gabriele Corsi, l’ultimo presentatore prima di Max.

Max Giusti è un tipo spiritoso e siamo sicuri che la prenderà sul ridere e anche Gabriele Corsi, altrettanto spiritoso, che proprio poco tempo fa ha avuto parole di grande emozione ricordando la sua esperienza come voce narrante di “Boss in incognito”.