Gaffe di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco: allo chef in collegamento da Capri chiede che chiesa è quella alle sue spalle, ma è una casa...

Esilarante siparietto comico in diretta a La Prova del Cuoco. Elisa Isoardi si è resa protagonista di una simpatica gaffe durante il collegamento con uno dei cuochi. Nella puntata di martedì 16 giugno, la conduttrice del cooking show ha scambiato una casa privata per una chiesa, suscitando ilarità in studio e sui social.

Gaffe Elisa Isaordi: “Che chiesa è?” ma è una casa

Per il collegamento con lo chef campano è stata scelta una location straordinaria: l’isola di Capri con una suggestiva panoramica sul golfo di Napoli.

Tra un saluto e l’altro, la conduttrice si è mostrata incuriosita dalla struttura che si intravedeva sullo sfondo. Così ha chiesto: “Che chiesa è quella alle tue spalle?”.

L’interlocutore ha spiegato che alle sue spalle si vedeva il golfo di Napoli, ma Elisa Isoardi ha insistito, facendo una gaffe: “La chiesa! Non la vede?”. “In realtà è una casa privata” ha risposto infine il cuoco.

Imbarazzo e risate in studio

Scoprire che quella che la conduttrice credeva fosse un luogo di culto era in realtà un’elegante residenza privata ha fatto scoppiare tutti a ridere. La stessa Elisa Isoardi, divertita e imbarazzata, ha avuto difficoltà ad andare avanti, consapevole di aver fatto una grande gaffe. Sui social, la svista non è passata inosservata e qualcuno ha commentato con una battuta pungente: “Ma ci è o ci fa?”.

La Prova del Cuoco andrà avanti fino al 26 giugno prossimo e molto probabilmente non ci sarà una nuova edizione. La stessa conduttrice, ieri, non ha nascosto che il programma sarebbe prossimo alla chiusura: “Lo sanno tutti” ha detto in diretta, scatenando la dura reazione di Claudio Lippi.