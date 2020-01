Gabriel Garko ‘scomparso’ da Instagram, l’attore cancella le sue foto: il mistero s’infittisce

C’è un mistero che avvolge il profilo Instagram di Gabriel Garko, che è praticamente ‘scomparso’ dal social network di proprietà di Facebook. Ma per quale motivo l’attore ha preso questa decisione? Cosa mai l’avrà spinto ad un gesto di questo tipo?

Gabriel Garko è ‘scomparso’ da Instagram: cancella tutte le foto

Andiamo con ordine. Negli ultimi tempi, il buon Gabriel aveva pubblicato diverse foto sul suo profilo ufficiale, ma tutto di colpo ne ha cancellate tantissime lasciandone soltanto nove. E queste nove, tra l’altro, non sono state scattate in attimi di vita quotidiana, ma sono tutte quante provenienti dal set fotografico.

“Perché hai tolto tutte le foto piccola curiosità?”, ha chiesto al bell’attore un’utente che per prima si è accorta della sparizione per le immagini. Il mistero, però, è sempre più fitto e, addirittura, Gabriel Garko non ha neppure risposto e sembra ormai del tutto scomparso da Instagram.



Dietro la sparizione dell’attore c’è Il Cantante Mascherato?

Nel frattempo i rumors si fanno sempre più numerosi, e secondo molti c’entra qualcosa il fatto che il suo nome venga indicato tra i probabili partecipanti de Il Cantante Mascherato, il nuovo programma presentato da Milly Carlucci.

Saranno diversi i personaggi mascherati che si sfideranno durante il gioco: l’unicorno, il leone, il barboncino, il mostro, il coniglio, il mastino napoletano, l’angelo e il pavone. E, secondo Tv Blog, uno di questi potrebbe essere proprio Gabriel Garko.

Gli altri concorrenti dovrebbero essere tra questi: Sergio Assisi, Serena Autieri, Orietta Berti, Beppe Convertini, Lorella Cuccarini, Riccardo Fogli, Bianca Guaccero, Frank Matano, Massimo Ranieri, Anna Tatangelo e Irama…

Ma sarà davvero per questo che Gabriel Garko è sparito da Instagram? Davvero il suo nome è nella lista dei concorrenti de Il Cantante Mascherato? Oppure il vero motivo di questa sua scomparsa dai social è un altro?

