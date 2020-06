La Prova del Cuoco, la dichiarazione d'amore in diretta

Fuori programma a La Prova del Cuoco: Elisa Isoardi assiste a una dichiarazione d'amore in diretta: le parole della moglie del cuoco

Dopo lo sfogo di Claudio Lippi e la gaffe di Elisa Isoardi, oggi a La Prova del Cuoco è andata in scena una dichiarazione d’amore in diretta. Protagonista del dolce messaggio, uno dei cuochi dello storico cooking show di Rai1, che sta per chiudere i battenti.

Dichiarazione d’amore a La Prova del Cuoco

Tutto è successo nella puntata di mercoledì 17 giugno quando Elisa Isoardi ha presentato il cuoco del Peperone Verde, Simone Loi. Per lui, una piacevole sorpresa: un video messaggio in diretta della moglie Carolina. La donna, collegata da casa, ha riservato parole dolcissime al marito, facendolo emozionare.

“Da quando ci sei tu la mia vita è cambiata ed è tutto molto più bello. Sei un ottimo marito e un papà fantastico con i nostri bambini Aurora e Tommaso. E ti ringraziamo per i momenti magici che ci fai vivere” ha detto, suscitando grande ammirazione nella stessa conduttrice.

Il fuori programma non è passato inosservato sui social, ma ha diviso il pubblico.

Se da una parte c’è chi si è lasciato trasportare da quell’inatteso romanticismo, dall’altra qualcuno ha storto il naso. “Ma checcef**ga degli stucchevoli quadretti famigliari dei cuochi!” ha sbottato un utente su Twitter.

Nuovo programma per Elisa Isoardi

Di famiglia e affetti si era parlato poco prima, a inizio puntata, quando è stata ospite Eleonora Giorgi che ha descritto le gioie di essere madre. “Sbaglio, io allora che non un figlio” ha commentato la conduttrice. “Sì, lo devi fare” ha consigliato la celebre attrice.

Intanto, mancano pochi giorni ormai alla chiusura definitiva de La Prova del Cuoco. Il programma, come già anticipato, sarà sostituito da un nuovo format condotto da Antonella Clerici, che si riappropria così della sua storica fascia quotidiana.

Per Elisa Isoardi, lontana dai fornelli, si preannuncia una nuova esperienza televisiva. Secondo quanto riporta Panorama.it, la conduttrice sarà al timone di Check-up, programma Rai sulla salute andato in onda dal 1977 al 2002.