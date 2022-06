Chi l’ha visto, è successo durante il funerale della piccola Elena: i fan del programma hanno criticato quel gesto fuori luogo

Polemica su Chi l'ha visto durante il funerale della piccola Elena del Pozzo: ecco le accuse dei telespettatori

Chi l’ha Visto ha trasmesso anche il funerale della piccola Elena Del Pozzo, contribuendo in questo modo ad alimentare una piccola polemica tra i telespettatori e gli aficionados del programma. Ma cosa è successo di preciso?

Funerale Elena Del Pozzo: applausi e cori da stadio del mirino del web

Andiamo con ordine. Il 22 giugno la Cattedrale di Sant’Agata a Catania ha ospitato il funerale della piccola Elena Del Pozzo, la bimba uccisa dalla mamma e poi seppellita in un campo incolto vicino casa loro. Il funerale della bambina è stato trasmesso su Rai 3 da Chi l’ha visto, scatenando alcuni piccoli malcontenti tra i telespettatori.

Innanzitutto, quando la piccola bara bianca ha varcato la porta del duomo catanese, è partito un applauso tra la folla presente. Un gesto che molti hanno criticato, chiedendosi: “perché cori e applausi ad un funerale?”. Oppure: “Le urla da stadio al funerale. Io boh!”

E qualcun altro fa notare: “Se si dice ‘rispettoso silenzio’ perché ai funerali battete le mani e inneggiate? È osceno. Lasciare andare via Elena in punta di piedi e non come se fosse allo stadio?”

Chi l’ha visto: il programma criticato online

Piccole polemiche che, però, alla fine toccano anche Chi l’ha visto, con appelli ed accuse che imputano al programma di Rai 3 di non aver saputo gestire la vicenda.

“Cos’altro c’è da dire ancora sulla tragica vicenda della piccola Elena? Inaccettabile questo accanimento, questa curiosità pruriginosa da share“, ha scritto un telespettatore.

E c’è chi si rivolge direttamente a Federica Sciarelli: “Comunque 9/10 di quel pubblico Elena non la conosceva per nulla ma per comparire si va al funerale facendo tifo da stadio. Non è anche questo sciacallaggio, Sciary? Chiedo”.

E ancora: “Sciary, taglia con la morte di Elena, è una delle rare volte che vieni criticata dai chilavisters“.

Photo credits: Kikapress