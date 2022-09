Stasera Francesco Totti torna in tv dopo la separazione: dove lo vedremo. Chi sarà con lui nel programma

Francesco Totti torna in tv con l'edizione numero 31 de La Partita del Cuore: ecco l'evento benefico al quale parteciperà l'ex calciatore.

Stasera, mercoledì 7 settembre 2022, in tv vedremo il ritorno di Francesco Totti tra i protagonisti della 31ª edizione de La Partita del Cuore, a sostegno de “La Meridiana Cooperativa Sociale” e del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.

Francesco Totti sarà tra i protagonisti dell’edizione numero 31 de La Partita del Cuore, in onda stasera in tv su Rai Due alle ore 21.15 in diretta dall’U-Power Stadium di Monza. Una gara che vede il ritorno in televisione del Pupone dopo la separazione da Ilary Blasi. Photo Credits: Ufficio Stampa Associazione La Partita del Cuore ONLUS

Stasera in tv: La Partita del Cuore e il ritorno in campo di Francesco Totti

Il programma andrà in onda alle ore 21.15 su Rai Due, in diretta dall’U-Power Stadium di Monza, per la conduzione di Simona Ventura. Parteciperanno la Nazionale Italiana Cantanti e il Charity Team 45527, per un evento di sport e solidarietà nel quale vedremo il ritorno in campo (e in tv) di Francesco Totti dopo la separazione da Ilary Blasi. E non solo.

Tra i nomi confermati ci sono quelli ‘storici’ della Nazionale Italiana Cantanti come Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, oltre a tanti altri campioni dello sport, dello spettacolo e non solo come Pecco Bagnaia, Felipe Massa, Vincent Candela, Rhove, Riki, Maurizio Ganz, Gianluca Rocchi e Matteo Bassetti… ai quali si aggiungono Gabriel Omar Batistuta, Rkomi, Sangiovanni, Boosta, Alessandro Cattelan, Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, Marco Melandri, Fabio Aru, Marco Simone, Dj Ringo e Moreno.

Tutto il ricavato dell’evento, frutto della vendita dei 16mila biglietti disponibili e delle donazioni da rete fissa e mobile al numero 45527, che è possibile effettuare fino al 18 settembre, sarà a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.

Photo Credits: Kikapress; Ufficio Stampa Associazione La Partita del Cuore ONLUS.