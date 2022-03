Francesco Chiofalo malattia, ‘ne ha un’altra’: come sta ora e cosa ha raccontato la mamma in diretta

Francesco Chiofalo ha parlato della sua malattia a La Pupa e il Secchione: ecco cosa ha rivelato davanti alla mamma ospite del programma

Francesco Chiofalo è stato ospite dell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione, dove ha parlato della sua malattia e della lunga battaglia che porta avanti ormai da anni.

LEGGI ANCHE :– : La pupa e il secchione, Nicolò Scalfi come ha speso i 760 mila € vinti da Gerry Scotti? le tre cose fatte

Francesco Chiofalo ha parlato della sua malattia a La Pupa e il Secchione Show: il ‘pupo’ del programma di Barbara D’Urso ha incontrato la mamma e fatto delle importanti rivelazioni sulla sua salute. Photo Credits: Kikapress

Francesco Chiofalo, la malattia: come sta il concorrente de La Pupa e il Secchione Show

Andiamo con ordine. Durante la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, il ‘pupo’ Francesco Chiofalo è tornato a parlare del dramma della sua malattia in una serata particolare per lui, nella quale Barbara D’Urso gli ha fatto una sorpresa ospitando sua mamma in studio.

L’ex concorrente di Temptation Island è stato chiarissimo e, anzi, ha stupito tutti per la sua schiettezza: “Io ho dei momenti di depressione qui dentro, faccio finta di star bene e che è tutto risolto, ma purtroppo io bene bene non sto”.

A quanto pare, prima di entrare nella villa de La Pupa e il Secchione, gli è stata trovata un’altra massa, nel naso. A rivelarlo è stata la mamma, la signora Fortuna, ospitata da Carmelita: “Lui ebbe un incidente per il quale cadde in strada. Per prassi arrivò un’ambulanza e gli fecero una tac perché aveva battuto la testa. Gli dissero che aveva una macchia nera abbastanza grossa. Dissero: probabilmente è un tumore. Ora purtroppo ne ha un’altra dietro al naso e dovrà operarsi. Non è urgente“.

“Fuori dalla sala operazione mi hanno aspettato mamma e papà – ha raccontato ancora Francesco Chiofalo parlando della sua malattia – A mamma ho detto subito scusa che ti ho fatto preoccupare. La cosa che mi avrebbe fatto più male di tutte è non aver visto più il sorriso di mamma”.

Poi, visibilmente commosso, ha abbracciato la mamma affermando: “Spero che sia orgogliosa di me mamma, cerco di essere un bravo ragazzo, ho sempre cercato di seguire insegnamenti”.

Photo Credits: Kikapress