Franca Leosini, il nuovo programma su Rai 3: anticipazioni

Questa sera debutta su Rai Tre il nuovo programma di Franca Leosini: Che fine ha fatto Baby Jane?

Saranno due prime serate, dove la giornalista parlerà dei protagonisti ormai dimenticati di alcune storie di cronaca molto forti, le famose “Storie Maledette”.

Come si sono rialzati dopo aver scontato le loro pene? Come è cambiata la loro vita? Franca Leosini ricostruirà le vicende, umane e di cronaca, e ospiterà i protagonisti in studio.

La prima puntata di questa sera si intitola “Si chiamava Rosa, era mia madre” e il protagonista è Filippo Addamo.

Filippo ha scontato la sua pena e oggi è un uomo libero: nel 2000 aveva ucciso Rosa, sua madre Franca Leosini spiegherà ai telespettatori chi è oggi Filippo Addamo.

Foto: Kikapress