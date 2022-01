Uomini e Donne, polemica sulla RAI: Maria de Filippi reagisce alla critica. La scena davvero surreale

A Uomini e Donne scoppia la polemica sulla Rai e sul canone, strano ma vero: tutta colpa di Alessandro del trono over

Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 capeggiato dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi, ha acceso una “polemica” sulla Rai Sembra strano, invece è proprio così.

Ancora una volta, “a salvare la baracca” ci ha pensato la De Filippi. Ma cosa è successo? Tutto è cominciato da Alessandro, protagonista del Trono Over, alle prese con la conoscenza di Pinuccia. Tra i due il rapporto sarebbe più complicato di quanto mostrato, per via di alcune divergenze caratteriali.

Tra queste differenze c’è anche la televisione, Pinuccia ogni tanto vorrebbe vedere anche Rai 1, mentre Alessandro ha spiegato a Maria che “Io a casa mia la Rai non l’ho mai vista: è il principio, posso parlare come voglio o non posso?”

A questo punto è intervenuta la De Filippi per smorzare subito l’eventuale polemica sulla tv di Stato. La conduttrice infatti ha fatto notare ad Alessandro che anche lui, come tutti i cittadini italiani in possesso di un televisore, pagano il canone e di conseguenza hanno diritto di usufruire del servizio.

Alessandro è andato avanti a spiegare: “La Rai si fa pagare il canone, fa le pubblicità e tutto, ha perso anche la Coppa Italia! È andata a finire a Mediaset, tanto per dire una cosa… Non è che non mi piace, non la vedo proprio”.

Maria, paziente, ha spiegato ad Alessandro di provare a fare “il gesto” per Pinuccia e per provare ad andarle incontro. Qualcosa ci dice che se Alessandro e Pinuccia quest’anno guarderanno il Festival di Sanremo insieme sarà grazie a Maria De Filippi.

Foto: Red Communications