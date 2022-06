Sanremo 2023, Amadeus riporta in gara Mina? L’indiscrezione vola sul web: cosa potrebbe succedere

Amadeus fa tornare sul palco dell'Ariston Mina? Cosa potrebbe succedere a Sanremo 2023

Manca ancora molto per l’edizione di Sanremo 2023, ma sul web già si parla di ciò che potrebbe succedere sul palco dell’Ariston. Amadeus è stato confermato alla conduzione e come direttore artistico per altri due anni e mentre il pubblico si chiede se accanto a lui ci sarà Fiorello, il presentatore pensa ai possibili cantanti in gara.

Sanremo 2023, Amadeus ha un solo obiettivo: Mina sul palco

Nonostante la fatica e l’impegno, Amadeus non si è tirato indietro ed ha accettato immediatamente la proposta da parte della Rai per le prossime conduzioni di Sanremo 2023.

Avrebbe, però, un sogno da realizzare: portare Mina sul palco dell’Ariston. Sono più di quarant’anni che la cantante non si esibisce in pubblico, essendosi ritirata dalle scene. Ma il conduttore non mollerebbe ed ha dichiarato a Tv sorrisi e canzoni:

“E’ un sogno impossibile e irrealizzabile, come chiunque farei di tutto per riuscirci. C’è sicuramente questo desiderio anche se non è accompagnato da un progetto vero e proprio, magari potesse accadere”.

Prima di Sanremo

Amadeus si sta godendo le vacanze prima di tornare a lavoro. Infatti, da settembre il conduttore sarà impegnato nella preparazione del Festival di Sanremo e sarà il presentatore di un altro programma che precede la kermesse.

Si tratta di “Arena 60 70 80 90″, che porterà in scena anche brani storici precedenti al 2000. Saranno organizzate tre serate all’insegna della grande musica e saliranno sul palco dell’Arena di Verona molti artisti del passato.

A tal proposito il conduttore ha affermato: “Non abbiamo la pretesa di far tornare i brani in classifica ma sono tutti brani incollati a noi e che basta semplicemente rispolverare”.

Ad Amadeus, quindi, non resta che fare il pieno di energie per una stagione lavorativa all’insegna della musica. Siete pronti a segurlo?

FOTO:@KIKAPRESS