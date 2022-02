Sanremo 2022, Tananai lo fa alla telecamera e ci lascia il segno: come avranno reagito in regia? 

Durante la performance della seconda serata, Tananai ha dato sfogo alla sua energia

Tananai è uno dei tre ragazzi – insieme a Yuman e Matteo Romano – appartenenti alle nuove proposte che quest’anno sta partecipando al Festival di Sanremo. In Sanremo 2022 infatti non c’è una categoria a parte per i nuovi talenti: i tre vincitori del Sanremo Giovani stanno gareggiando insieme ai big.

Durante la performance della seconda serata, Tananai ha dato sfogo alla sua energia, baciando la telecamera della diretta che sul palco lo stava “inseguendo”. Il cantante però ha lasciato un segno che ha appannato il vetro della camera. Come l’avranno presa cameraman e regia?

Tananai a Sanremo 2022

Tananai è sembrato incontenibile fin dalla sua prima esibizione all’Ariston, lui stesso sui social ha riconosciuto a posteriori di aver “sbagliato” qualcosina nella primissima esibizione, nonostante avesse sentito di andare forte.

Il giovane, classe 1995, è nato in provincia di Milano, a Cologno Monzese, all’anagrafe è Alberto Cotta Ramusino ed è in gara con il brano “sesso occasionale, e ha all’attivo diversi progetti, tra cui sei singoli e un EP.

