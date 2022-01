Sanremo 2022, scaletta prima serata: avrà inizio martedì 1 febbraio 2022, alle ore 20.35 circa la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ad affiancare il […]

Sanremo 2022, scaletta prima serata: avrà inizio martedì 1 febbraio 2022, alle ore 20.35 circa la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ad affiancare il conduttore Amadeus nella serata di apertura c’è Ornella Muti, che debutta all’Ariston (ecco la prima polemica scoppiata con la figlia Naike Rivelli).

Ancora non si sa l’ordine di uscita dei Big. La scaletta della serata prevede l’esibizione della prima metà dei 25 brani in gara (non sappiamo ancora se saranno 12 o 13). Saranno votati dalla Sala stampa, che quest’anno è divisa equamente tra carta stampata, tv e radio.

LEGGI ANCHE:– Sanremo 2022, Fiorello ci sarà: ecco quando salirà sul palco

Tra gli ospiti di stasera ci sono i Måneskin, che dopo la vittoria dello scorso anno tornano sul palco dell’Ariston. E’ proprio da qui, infatti, che la band ha ricevuto successi e riconoscimenti in tutto il mondo. Presenti come ospiti anche i Meduza, trio di producer italiani, tra i più ascoltati nel mondo della musica dance.

Gli autori del Festival di Sanremo sono Martino Clericetti, Pietro Galeotti, Ermanno Labianca, Massimo Martelli, Guido Tognetti e Paola Vedani. Massimo Giuliano è il consulente musicale del direttore Artistico. La regia è di Duccio Forzano e la scenografia è affidata a Emanuela Trixie Zitkowsky.



La regia e la fotografia sono state affidate rispettivamente a Stefano Vicario e a Mario Catapano mentre la scenografia è stata curata da Gaetano e Maria Chiara Castelli, come avvenuto anche nella precedente edizione del festival.