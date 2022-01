Sanremo 2022, prima lite dietro le quinte? Rettore e Dito nella piaga rispondono così ai rumors

La tradizione insegna: non esiste un Festival di Sanremo senza polemiche e anche il prossimo, sempre più vicino, non fa eccezione.

Tra rumors e indiscrezioni, si vocifera di una presunta lite dietro le quinte tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Le due cantanti parteciperanno insieme al Festival e secondo alcune indiscrezioni avrebbero litigato per colpa dello stylist di Donatella.

Tutta questione di abiti dunque: le due non si troverebbero d’accordo sui look da sfoggiare sul palco dell’Ariston.

La risposta di Donatella Rettore e Ditonellapiaga

Le due cantanti però hanno pensato bene di spegnere sul nascere le polemiche, e hanno condiviso delle stories su Instagram dove si mostrano insieme, felici di annunciare di aver prodotto anche il videoclip relativo alla canzone in gara a Sanremo.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga hanno quindi deciso di mettere a tacere i rumors mettendoci la faccia: nessuna lite all’orizzonte, ora i fan rimangono in attesa di scoprire, oltre alla canzone, i loro look scelti per il Festival.

Foto: Chiara Mirelli