Sanremo 2022, Orietta Berti e le battute che spiazzano Fabio Rovazzi: il momento divertentissimo con Amadeus

A poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo, è stato ufficializzato che Orietta Berti e Fabio Rovazzi faranno parte del cast della kermesse musicale, in un modo piuttosto "singolare".

Fabio e Orietta infatti saranno a bordo di una nave, il “palco nel mare” di Sanremo, e raggiungeranno l’Ariston per la finale. Nel frattempo però, cosa faranno i due a bordo di una nave ormeggiata davanti a Sanremo?

Durante Che tempo che fa, Amadeus in collegamento ha spiegato della nave misteriosa e non sono mancate battute ai diretti interessati. Fabio Fazio infatti ha chiesto: “Scusa Orietta, ma tu sulla nave cosa farai?”

“Eh questo non lo so, io so soltanto che abbiamo visitato la nave, è bellissima e ci saranno delle sorprese che nemmeno io e Fabio sappiamo, ci sono anche delle magie” ha spiegato Orietta.

Che tempo che fa: le battute tra Fazio e Amadeus sulla nave di Sanremo

“Fabio, cosa fate su ‘sta nave?” ha provato a chiedere Fazio a Rovazzi. “Non possiamo dirlo, cose fantastiche” ha risposto lui.

“Scusami Amadeus, l’avete messa sulla nave per evitare inseguimenti e conflitti con la polizia? Cioè Fabio quindi è il suo tutore, tu devi controllarla” ha chiesto Fazio, ricordando quello che è accaduto l’anno scorso con l’arrivo di Orietta a Sanremo.

“Arrivate a nuoto?” ha scherzato Fazio. “io non so nuotare” ha spiegato Orietta, durante un siparietto irresistibile. Non resta che attendere l’inizio di Sanremo per scoprire cosa accadrà.