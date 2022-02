Sanremo 2022, Francesco Paolantoni ironizza sull’esibizione di Achille Lauro: come si mostra nella stories di Stefano De Martino

La performance di Achille Lauro a Sanremo 2022 ha scatenato la comicità di Francesco Paolantoni

Il Festival di Sanremo 2022 è cominciato con la prima serata in grande spolvero. Ad aprire la gara dei cantanti è stato Achille Lauro che, per la sua performance, si è presentato a petto nudo sul palco.

Della sua esibizione già si vocifera, per via dello spettacolo che ha regalato: il performer ha abituato il pubblico a look studiati e d’impatto, e anche questa volta, seppur in modo più sobrio, non ha deluso le aspettative. Tatuaggi in vista, pantaloni in pelle e acqua santa sulla testa in una sorta di battesimo in diretta.

La sua performance ha scatenato la comicità di Franesco Paolantoni, che è apparso nelle stories su Instagram di Stefano De Martino. I due stanno seguendo il Festival insieme data anche le loro recenti collaborazioni. Il comico è apparso anch’esso in jeans e a torso nudo, ammiccando alla camera, in pieno stile “Achille Lauro”.

Foto: Kikapress