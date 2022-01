Sanremo 2022, Fiorello e la gag su Amadeus al Quirinale: cosa potrebbe accadere sul palco dell’Ariston Foto

Quirinale e Sanremo: gli utenti sperano in Fiorello e in qualche sketch divertente con Amadeus in veste di Presidente della Repubblica

Stefania - - Ultimo aggiornamento

Il Festival di Sanremo 2022 è sempre più vicino ma l’Italia in questi giorni è concentrata sulle votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Il futuro del nostro Paese dopo Mattarella però è ancora piuttosto incerto. LEGGI ANCHE : — Sanremo 2022, la buona notizia per Amadeus: cosa non andrà in onda in contemporanea con la finale La prima votazione infatti è stata definita una “fumata nera” in quanto troppe schede elettorali sono andate a vuoto, tra schede bianche e nomi improbabili. Mentre quindi il nostro Governo si sfida tra voti regolari e franchi tiratori, succede che nelle schede elettorali compaiono nomi improbabili come candidati alla Presidenza della Repubblica e che Amadeus riesca a prendere ben 3 voti al Quirinale. https://twitter.com/ANDREAESCIT/status/1485714883849199619 https://twitter.com/Raffy1380/status/1485697270817374210 https://twitter.com/fabriziomico/status/1485701112305004556 https://twitter.com/see_lallero/status/1485559351473491969 Quirinale, i voti “bizzarri” e le ipotesi su Sanremo Proprio così, tra i voti più strani comparsi in prima battuta, c’è stato quello di Alfonso Signorini ma anche quello di Amadeus, che si sta preparando per condurre il Festival di Sanremo 2022. Ora gli utenti sul web si preparano a tutto, e c’è chi ipotizza che questo episodio di Amadeus votato al Quirinale non potrà passare inosservata durante il Festival e soprattutto non potrà non essere citata da Fiorello. Nonostante la sua partecipazione al Festival no sia mai stata confermata fino ad oggi, c’è già chi immagina uno sketch dello showman sul palco dell’Ariston proprio incentrata su Amadeus in veste di Presidente della Repubblica. A proposito della partecipazione di Fiorello alla kermesse, Amadeus in onda su Rtl 102.5 ha confessato: “Lui è imprevedibile, ho prenotato la camera di fronte la mia, in questo momento è vuota. Speriamo venga qualcuno ad aprire la porta”. Foto: Kikapress