Sanremo 2022, Drusilla Foer lo ha detto davvero sul palco: imprecazione, bestemmia o intercalare? Ecco il momento

Drusilla Foer ha pronunciato una bestemmia sul palco dell'Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022? Ecco cosa ha detto

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022 ha fatto discutere un momento in cui Drusilla Foer ha pronunciato delle parole che alcuni hanno bollato come una bestemmia, altri come un’imprecazione e altri ancora semplicemente come un intercalare. Ma cosa avrà mai detto la co-conduttrice della kermesse?

Drusilla Foer ha pronunciato una bestemmia sul palco dell’Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022? Cosa ha detto in realtà? Photo Credits: Kikapress

Drusilla Foer bestemmia durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022?

Andiamo con ordine. Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022, la co-conduttrice del Festival Drusilla Foer ha messo in scena un simpatico siparietto con Amadeus. Ad un certo punto, si è attaccata dei baffi finti sul volto, per poi staccarseli velocemente.

È stato in quel momento che, a mezza bocca, Drusilla Foer ha pronunciato a mezza bocca delle parole che per molti sono risuonate come una bestemmia. In realtà si sono sentite poche consonanti in una sorta di “Dcrsht” nel quale molti hanno riconosciuto almeno un’imprecazione.

Cosa ha detto davvero Drusilla?

Sul web, a partire da Selvaggia Lucarelli, tanti telespettatori hanno sottolineato il momento, sebbene siano stati effettivamente in pochi quelli che l’hanno accusata di aver bestemmiato. C’è chi ha bollato la frase come una semplice imprecazione senza alcuna intenzione di blasfemia dovuta al dolore provato per quel gesto.

Altri hanno fatto riferimento alle origini toscane di Gianluca Gori (l’interprete di Drusilla) e al fatto che quelle parole – al pari di un semplice “Dio Bono” – rappresenterebbero soltanto un intercalare.

E voi? Avete percepito qualcosa guardando la puntata? E come giudichereste quelle poche sillabe pronunciate a mezza bocca dalla Foer?

