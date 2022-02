Sanremo 2022, Damiano dei Maneskin ironico su Twitter per quella frase su di lui e Achille Lauro: cosa ha scritto 

Il tweet di Damiano e la risposta sprezzante che è piaciuto ai fan

Il Festival di Sanremo 2022 si è aperto con l’arrivo dei Måneskin, che proprio l’anno scorso hanno cominciato sullo stesso palco la loro scalata al successo mondiale.

La band dopo la vittoria non si è più fermata, conquistando anche l’Eurovision Song Contest e approdando anche negli Stati Uniti. Rivederli a distanza di meno di un anno sul palco dell’Ariston è stato motivo di orgoglio e commozione al tempo stesso, per il pubblico per i diretti interessati.

Il tweet di Damiano

Purtroppo però si sa, non si può piacere a tutti e spesso gli hater che riversano nei social il loro disappunto sono proprio il segnale di un grande successo.

“Spiegatemi cos’hanno di così bello Achille Lauro e Damiano dei Måneskin oltre a essere grandi artisti” ha scritto un utente su Twitter. A sorpresa è arrivata la risposta ironica proprio di Damiano: “Il viso in generale”.

La risposta ha mandato in visibilio i fan dei Måneskin, che hanno apprezzato la frase tagliente con cui Damiano ha deciso di rispondere.

Foto: Kikapress