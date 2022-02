Sanremo 2022, Ciro la mostra mentre balla: cosa aveva nel taschino della giacca 

Ciro Priello mostra alla telecamera una foto che nasconde nella giacca: la reazione degli utenti sui social

La prima serata del Festival di Sanremo è stata un successo, tra concorrenti in gara e ospiti speciali. Proprio tra gli ospiti ci sono stati i Meduza, il gruppo italianissimo di musica dance che è diventato famoso in tutto il mondo, prima ancora di diventarlo in patria.

Durante il momento musicale, in cui per un attimo il teatro dell’Ariston si è trasformato in un’enorme discoteca, è stato inquadrato Ciro Priello, dei The Jackal, che in prima fila era intento a ballare, e ha mostrato alla telecamera che passava di lì una piccola fotografia che teneva nascosta nella giacca. Di che si tratta?

Sanremo, Ciro mostra la foto che nasconde nella giacca

Sui social in tanti hanno provato ad analizzare i fotogrammi per capire chi fosse il soggetto di quella foto, e secondo gli occhi più attenti si tratterebbe proprio di una foto dei The Jackal al completo, mistero poi confermato dai diretti interessati attraverso Instagram. Un segno di enorme affetto di Ciro verso i suoi compagni di lavoro e di vita.

I the Jackal infatti sono diventati molto popolari negli ultimi anni, ma dietro il loro progetto si nascondono anni di duro lavoro di gruppo, che ha permesso a Ciro e a tutti gli altri di diventare quello che sono oggi.

Foto: Kikapress